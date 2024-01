Blanca Paloma, indignada tras quedar fuera del Benidorm Fest 2024: "Ya me gustaría..."

La polémica se cierne sobre el Benidorm Fest. El evento, que ha dado a conocer los artistas que actuarán, tiene una baja sensible, la de Blanca Paloma, ganadora de la edición de 2023.

La Corporación confirmó a Camela, Abraham Mateo, Vicco y Sergio Dalma como los artistas invitados para las tres galas del Benidorm Fest 2024, que se emitirán el 30 de enero (primera semifinal), 1 de febrero (segunda semifinal) y 3 de febrero (gran final). Eso sí, no ha desvelado aún es cuándo actuará cada uno de ellos.

Lo que sí se ha despejado es que Blanca Paloma no estará en ninguna de las tres galas, a tenor de un comentario de ella misma en las redes sociales como respuesta a otro.

una cuenta de Twitter adelantó que "aún está pendiente saber si Blanca Paloma, la ganadora del Benidorm Fest 2023, cantará en la final". Un comentario al que la ilicitana, que entregará el micrófono de bronce al ganador del certamen musical este año, reaccionó visiblemente resignada y dando a entender cierta indignación, aclarando que no actuará en el festival de RTVE.

"No amigos, no está pendiente. Ya me gustaría a mí cantaros en la final de Benidorm Fest", ha expresado la artista en su cuenta de X, junto con emoticono de un corazón roto.

La reacción de los fans del formato han reaccionado a su vez también indignados con la decisión -se entiende que de RTVE y no de la artista- de que Blanca Paloma no actúe a lo largo del festival.