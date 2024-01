El revelador mensaje de Ana Obregón a Alessandro Lecquio en medio de la tensión: "Sé que Aless nos está viendo..."

En medio de la tensión que se palpa entre Ana Obregón y Alessandro Lecquio, la presentadora y actriz le ha mandado un claro y revelador mensaje al italiano en el pregón de las fiestas de la Virgen de la Paz de Alcobendas.

En las últimas semanas, la Fundación Aless Lecquio ha estado en el punto de mira después de que varios medios de comunicación asegurasen que podría haber ciertas irregularidades en las cuentas. Desde entonces, Alessandro Lecquio ha insistido en que los números son "claros".

Sin embargo, pese a que el conde ha evitado hablar sobre Ana Obregón, su expareja y madre de su hijo Aless, la actriz sí ha lanzado varios dardos contra Alessandro. "Todo el mundo sabe que a mi hijo le he mantenido yo hasta su entierro", llegó a decir.

"Eso ya lo conté yo. Ella me dijo que iba sobrada de recursos. En su momento, me dijo que no tenía que pasarle una pensión", respondió el italiano. "Sacar cosas del pasado me parece malicioso y oscuro", sentenció.

Ahora, Ana ha querido mandar un mensaje conciliador. "Respeto las decisiones de todas las personas, las que quiero y las que no quiero. A él lo quiero muchísimo", ha asegurado ante los medios.

"Es el padre e mi hijo, siempre estaremos unidos por él, por su memoria y por respeto a él. A Aless lo que más ilusión le haría sería vernos juntos. Y sé que nos está viendo. Así que, por él, siempre".