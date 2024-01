Alessandro Lecquio, contra Ana Obregón: "Sacar cosas del pasado me parece malicioso y oscuro"

En las últimas semanas, la Fundación Aless Lecquio ha estado en el punto de mira después de que varios medios de comunicación asegurasen que podría haber ciertas irregularidades en las cuentas. Desde entonces, Alessandro Lecquio ha insistido en que los números son "claros".

Sin embargo, pese a que el conde ha evitado hablar sobre Ana Obregón, su expareja y madre de su hijo Aless, la actriz sí ha lanzado varios dardos contra Alessandro: "Todo el mundo sabe que a mi hijo le he mantenido yo hasta su entierro".

Ante esto, este lunes, desde Vamos a ver, Lecquio no ha dudado en responder a las acusaciones de la bióloga: "Eso ya lo conté yo. Ella me dijo que iba sobrada de recursos. En su momento, me dijo que no tenía que pasarle una pensión".

"Sacar cosas del pasado me parece malicioso y oscuro", ha sentenciado el conde que, después, ha recalcado su opinión acerca de su ex: "Ana es honrada, no tiene ninguna obligación con nada ni con nadie. La clave de todo es que Ana es Ana y la Fundación es la Fundación. Son cosas que hay que separar. Las cuentas de la Fundación están clarísimas. Las cuentas de Ana me da igual cómo estén. Ana es Ana".