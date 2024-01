Los mensajes del príncipe Harry y Meghan Markle, muy preocupados, a Kate Middleton y el rey Carlos III

Kate Middleton ha sido intervenida en el hospital The London Clinic, en Londres, de una cirugía abdominal programada, según señalaba hace unos días su portavoz oficial, Kensington Palace.

La princesa de Gales fue operada y, en principio, el resultado fue un éxito, aunque deberá permanecer en el hospital entre 10 y 14 días, según el comunicado oficial.

No indican lo mismo otras fuentes. A pesar de se trataba de una cirugía planificada, su larga recuperación alarmó a la sociedad inglesa e incluso llegó a disparar los rumores de que pudiera ser cáncer, algo que la casa real británica ya se ha apresurado en desmentir. No obstante, según ha explicado Concha Calleja, especializada en temas de la Familia Real británica y autora de dos libros que retratan la vida de Diana de Gales, Middleton llevaba enferma varias semanas atrás. "El 28 de diciembre ingresó en el hospital, y aunque digan que no ha sido de emergencia, la operación sí ha sido con cierta urgencia", ha indicado.

Calleja, que asegura que ha hablado de forma extraoficial con un asistente de la casa real británica, sostiene que aunque fue una intervención planificada, "algo ha salido mal en el postoperatorio".

Según la periodista, el hecho de que la casa real británica informara de manera tan consecutiva sobre las intervenciones del rey Carlos III y de la princesa de Gales se debe a que "la situación, en general, era lo suficientemente grave como para que en pocos días todo el mundo supiera que algo andaba bastante mal en la casa real. Ese ha sido el motivo por el que han decidido adelantarse y dar estos dos comunicados", ha dicho.

Sin embargo, el de Kate Middleton ha sido el que más ha llamado la atención por ser un mensaje "muy ambiguo", en palabras de Calleja.

Quizá por eso, Harry y Meghan Markle, a distancia desde California, han tomado una decisión tras la operación de Kate. Preocupados tanto por ella como por el rey Carlos, han tenido un gesto con el que lo han demostrado, ya que han tenido mensajes tanto para su cuñada como para el padre de él.

Así, según señala Mirror, que cita una fuente de Buckingham Palace, los duques de Sussex se han puesto en contacto con ambos en forma de mensajes privados con los que les han hecho saber ara hacerles "sus preocupaciones y sus mejores deseos".