Las palabras de Sandra Barneda a Bertín Osborne: "Es muy complicado defenderte, no lo estás haciendo bien"

Sandra Barneda ha vuelto a a Así es la vida este miércoles después de unos días de ausencia. Y lo hecho sincerándose sobre distintos temas, entre los que destaca su opinión sobre los últimos comportamientos de Bertín Osborne.

La reciente maternidad de Gabriela Guillén ha hecho que el programa de Telecinco, el cual dio la exclusiva del nacimiento del que sería el séptimo hijo de Bertín, siga de cerca las reacciones tanto de la modelo como del cantante.

De hecho, Así es la vida ha repasado las últimas declaraciones que Bertín Osborne ha dado para la revista Hola. En ellas, el presentador ha utilizado términos como "chavala estupenda" y "decente" para referirse a Gabriela, expareja y madre de su hijo.

La presentadora del espacio ha aprovechado para dirigirse a Bertín Osborne por no estar de acuerdo con su actitud. "Ya que me nombraste en tu directo de Instagram, es que es muy complicado defenderte", le ha dirigido directamente al presentador.

Así, Barneda se ha mostrado decepcionada con el cantante, y ha insistido en que no se está comportando de la mejor manera: "Es que me arriesgo, y creo que hasta Fabiola tendría complicado defenderte". "Lo siento, pero no lo estás haciendo bien. Cállate", ha insistido la presentadora.

Además, la conductora del espacio de sobremesa también se ha indignado por el conservadurismo de Osborne en su forma de hablar de Gabriela. "Que para lo que queremos somos muy modernos", ha lanzado.