Las divertidas nominaciones de Arkano y Pedro García Aguado en 'Supervivientes': "El 'Hermano mayor' y el hermano menor"

Pedro García Aguado y Arkano protagonizaron uno de los momentos más divertidos de la noche en Supervivientes, después de un programa dramático con la noticia del no embarazo de Claudia o la reacción de Carmen Borrego a las duras declaraciones de su hijo.

Los concursantes tuvieron que nominar. "Nomino a Arkano para que se lo crea de una vez y luche por ser líder", explicaba serio Pedro. "En vez de darme ánimos... podríamos decir que me ha 'Aguado", respondió el rapero. Ambos intentaron ponerse serios, pero se troncharon de risa.

"Yo nomino a Pedro", afirmó Arkano, aumentando así las risas entre el público. Jorge Javier Vázquez le pidió una impovisación al artista, que aprovechó estar al lado de su amigo: "Llamaría a Pedro para que se uniera al trío. Imagina Jorge, el Hermano mayor y el hermano menor".

Finalmente, todos los concursantes nominaron. Pedro volvió a salir nominado de grupo de Playa Olimpo, ya que sus compañeros lo veían mal. "Lo queremos un montón", explicaban en el grupo. Además, Rubén Torres, como líder, nominó directamente a Aurah Ruiz.

Por otro lado, en Playa Condena la nominada de grupo fue, sorprendentemente, Blanca Manchón y no Ángel Cristo. Gorka, además, nominó a Marieta por llegar la última, aunque no quería: "Prefería nominar a Blanca porque no es justo tener en cuenta la antigüedad".