Kiko Jiménez habla entre lágrimas de su relación con Sofía Suescun: "La tengo todo el rato presente"

La nueva edición de Supervivientes ha demostrado como en apenas unas semanas todos los concursantes ya se han visto expuestos a los retos más complicados. Honduras no está siendo amable con los televisivos, tanto por la dificultad de las pruebas como por la tensión entre los concursantes.

Prueba de ello han sido los conflictos vividos entre Carmen Borrego y Ángel Cristo, quien "insulta" a sus compañeros y luego "se va", como ha asegurado la hermana de Terelu Campos. Aunque, otro de los nombres que más se está repitiendo es el de Kiko Jiménez. El joven se encuentra junto a Laura Matamoros y Lorena Morlote en Playa Limbo. Allí, el influencer no ha podido evitar recordar su vida cotidiana.

El joven se ha derrumbado a la hora de hablar de su pareja, Sofía Suescun, con quien lleva ya más de cinco años. "Echo de menos mi día a día con Sofía. Se me está haciendo muy cuesta arriba porque estábamos acostumbrados a estar siempre juntos", ha confesado al borde de las lágrimas.

El influencer ha confesado que, aunque lleva "poco tiempo" en Honduras, no puede evitar echar "muchísimo de menos" a su novia. "La tengo todo el rato presente", ha explicado, "mi cabeza se va más fuera que dentro. Es todo el rato ella. Qué estará haciendo, si se estará acordando de mí, si me estará viendo, todas las conversaciones, que nos pasamos el día hablando".

Kiko no parece haberse acostumbrado a la vida en Honduras, especialmente porque se siente un poco solo al no tener a su pareja. "Me he visto aquí tan abandonado, me cuesta muchísimo. Son tantísimos los pensamientos que tengo, que no lo soporto", ha asegurado al terminar su pequeña reflexión.