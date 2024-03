Ángel Cristo Jr. manda un mensaje a su hija desde 'Supervivientes' por el Día del Padre: "Estoy aquí por ella"

El paso de Ángel Cristo Jr. por Supervivientes está siendo uno de los más polémicos de esta nueva edición. No solo por los problemas que ha tenido con su madre, Bárbara Rey, y su hermana antes siquiera de marchar a Honduras, sino por la tensión que ha vivido con Carmen Borrego.

En una jornada tan especial como es el Día del Padre, Javier Ungría, Pedro García Aguado y Mario González han recibido un mensaje de sus pequeños. En ese momento, Ángel Cristo Jr., que tiene una hija con su anterior pareja, ha dudado de que esta hubiese dejado que la pequeña le mandase un mensaje. "Seguro que no tengo mensaje de mi hija, no se lo habrán permitido".

Finalmente, sus sospechas se confirmaban. Por ello, tras sentirse decepcionado, lanzó un duro mensaje. Su niña es fruto de su anterior relación, con quien tuvo un duro divorcio, por lo que apenas puede verla, según ha asegurado. "Me gustaría decirle a mi hija que es muy pequeña para que entienda lo que nos están haciendo. Son cinco años donde no la han dejado nunca pasar el día del padre conmigo".

Por último, ha sentenciado que todo lo que hace es por el bien de su hija: "Lo que quiero decirle es que estoy aquí por ella, porque es el amor de mi vida, y para que nunca nada ni nadie nos vuelva a separar. Te amo", ha señalado, dudando de que la pequeña reciba el mensaje. Eso sí, Ángel Cristo Jr. sí recibió un mensaje de la hija de su pareja actual, Ana, que escuchó visiblemente emocionado.

Entretanto, Javier Ungría, Pedro García Aguado, Mario González y Ángel Cristo se han enfrentado en el último programa a unos duros platos de casquería: gelatina de anchoa para Javier, ojos de vaca para Mario, testículos de cerdo para Pedro y lengua de vaca para Ángel Cristo.

Así, entre arcadas y miradas de asco del resto de los concursantes, Cristo pedía a los organizadores que tuvieran compasión con él: "Está durísimo, tenéis que poner cosas blanditas. Que yo no tengo dientes para esto, tengo los dientes falsos. Si me dais otra cosa, me como lo que sea".