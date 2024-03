Carmen Borrego vuelve a negarse a hacer una prueba en 'Supervivientes': "¡No me voy a hacer daño!"

Carmen Borrego se volvió a negar a hacer una prueba, concretamente el juego de recompensa, en Supervivientes, como ya hizo durante la última semana. La concursante se jugaba, con el resto de compañeros, un plato gigante de espaguetis con albóndigas después de diez días sin comer caliente.

La prueba consistía, tal y como explicó Laura Madrueño, en subir a una plataforma y enfrentarse en duelos: "Deben tirar al mar a su oponente con la ayuda del tridente".

Playa Olimpo iba ganando, después de que Gorka, Blanca Manchón y Rocío Madrid ganasen a Mario, Miri y Arantxa del Sol, respectivamente. El punto de Carmen Borrego era decisivo.

"No me voy a subir", decía rotunda la colaboradora televisiva con los codos apoyados en la plataforma, mientras que Aurah Ruiz se encontraba arriba. "No puedo", repetía Borrego sin cesar, por, supuestamente, un problema de vértigo.

Carlos Sobera comparó la prueba con el salto del helicóptero. "Esto ya no lo sobrepaso. No me voy a hacer daño bajo ningún concepto", explicó Borrego. "No quiero jugar", volvió a repetir pese a la insistencia de Laura Madrueño y el presentador.

Carmen Borrego se arrepiente y decide retirarse del juego de recompensa



🏝️ #TierraDeNadie2

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/2vlrMdYTyt — Telecinco (@telecincoes) March 18, 2024

Finalmente, no jugó: "He intentado superar cosas aquí, pero no puedo ni respirar". Esto hizo que el punto fuera directamente para los oponentes, provocando así que ganasen la prueba de recompensa directamente.

Desde el plató de Supervivientes, Alejandra Rubio, sobrina de Carmen, no pudo defender a la concursante: "Todo el mundo sabía que iba a perder, se debería haber subido y decirle, 'vale, tírame'".