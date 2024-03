Zayra Gutiérrez se despide de casi todos sus compañeros de 'Supervivientes', menos uno: "No me nace"

Zayra Gutiérrez fue la primera concursante de la edición de Supervivientes 2024 que se vio obligada a abandonar el concurso por un problema de salud: un cuadro de intensa lumbalgia y radiada a glúteos con predominio en el lado derecho.

La, ahora, exconcursante, acudió hasta la playa donde sus compañeros acababan de terminar el juego de recompensa. Allí, se despidió de todos, excepto de uno. "No puedo continuar después de mi lesión, me tengo que ir", explicó la joven.

La primera en ir a darle ánimos y despedirse fue Carmen Borrego. A partir de ahí, todos los concursantes mostraron cariño con cuidado, dado que la chica se ayudaba con muletas para sostenerse. "Te quiero un montón", le dedicaba Miri mientras la abrazaba.

"Te has despedido de todos, excepto de Ángel Cristo", señaló Carlos Sobera. "No quiero dedicarle ni una palabra, ni un momento. No conecté con él desde el principio", añadió Zayra como explicación. "No me parece justo con mi compañera Carmen", aseguró.

Además, explicó que le había cogido un cariño especial a Carmen Borrego. "Por eso, las personas que hacen daño a la gente que quiero, para mí, no existen", zanjó el tema. Carmen le dijo a su compañera que no pasaba nada si lo hacía, pero ella se negó en rotundo.