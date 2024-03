Así ha sido el cambio de Pablo Motos en los 18 años de 'El Hormiguero'

El Hormiguero se estrenó en Cuatro en septiembre de 2006 como un formato semanal los domingos. Ya han pasado 18 temporadas y poco queda de aquel primer programa.

Ha cambiado el plató, el canal, el día de emisión, muchos colaboradores, el vestuario del presentador e, incluso, su físico, y no solo por el paso de los años.

Hace casi dos décadas, el programa se grababa en Barcelona, ya que no lo producía 7yacción (ni existía) sino Gestmusic, productora de formatos de éxito como Tu cara me suena u Operación Triunfo.

Pablo Motos no gozaba de la fama que tiene ahora, pero sí que era relativamente conocido por sus colaboraciones en algunos formatos y por su espacio en M80 con el programa No somos nadie.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El vestuario de Motos

En la actualidad, el valenciano siempre aparece en pantalla con una camisa blanca, vaqueros, deportivas negras y chaqueta, que en ocasiones se quita, dependiendo del invitado.

Pero en el primer programa, Motos apareció con una llamativa camisa a rayas que, a día de hoy, ni el presentador ni su socio, Jorge Salvador, se explican el motivo de por qué eligieron ese modelo.

Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Una cosa que era terrible de aquel primer programa de 2006 era la camisa que te pusimos. Tú y yo somos culpables", señaló Salvador, pero Motos le echó toda la culpa a él.

"Sobre todo tú. Yo venía de la radio y daba igual lo que te pusieras", argumentó el valenciano. "Hubo alguien de vestuario, que por suerte no son los que tenemos ahora, que te puso esa camisa, los dos la vimos y dijimos que estaba bien ¡y duró toda una temporada!", reconoció Salvador.

Jorge Salvador, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

El secreto del presentador

Otro detalle del que no se percataron los espectadores en aquel momento, entre otras cosas porque Motos no había presentado nunca un programa de televisión, fue el color de los ojos del valenciano.

"Hay otro detalle vergonzoso de aquel día. Como venía de la radio y la televisión me imponía mucho porque tengo una cara de vendedor de muebles de Almagro... tengo que parecer un presentador", reconoció el conductor del programa de Antena 3.

Y confesó que "me compré unas lentillas de color verde, pero en pantalla no se veía porque las lentillas eran muy malas. Los tengo verdes, pero los quería tener súper verdes".

"No parecía un ojo, eran las lentillas más baratas del mundo y no se lo dije a nadie del equipo porque quería molar. No se veía bien, era todo de color verde. Y las llevé toda la temporada", admitió.

Su nariz

Otro de los detalles del físico de Motos de los que los espectadores se han percatado muy poco ha sido que el presentador ha ido cambiando la forma de su nariz a lo largo de los años.

Pero no ha sido por una operación de estética ni nada parecido, sino por su afición al boxeo, que poco a poco ha ido transformando la nariz del presentador a base de golpes.