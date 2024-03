El boxeo, el deporte favorito de Pablo Motos y del equipo de 'El Hormiguero'

El Hormiguero es el programa líder de las noches de la televisión en España, logrando grandes datos de audiencia con las entrevistas que le hace Pablo Motos a sus invitados.

Otro de los secretos del éxito del programa de Antena 3 son las diferentes secciones y tertulias que tiene, desde la de Ciencia a las charlas de actualidad o cómicos.

Y sin olvidar la sección de las estrellas de El Hormiguero, Trancas y Barrancas. Los personajes manejados por Juan Ibáñez y Damián Molla divierten cada día a los invitados tras la entrevista del presentador.

Todos ellos, para desconectar del estrés que supone preparar un programa diario, han encontrado en el boxeo la mejor válvula de escape para relajarse.

Un deporte en común

El mayor aficionado al boxeo de El Hormiguero es Pablo Motos, que suele publicar en redes sociales sus entrenamientos con Jose Luis Serrano Valero o Jorge Blanco.

El presentador es un gran fan de Ilia Topuria, y los seguidores del valenciano le han podido ver 'haciendo guantes' varias ocasiones con el campeón de la UFC.

Otro con el que suele entrenar el conductor del programa de Antena 3 es Omar Montes, que participó en varios combates como profesional, semiprofesional y amateur, llegando a ser campeón de España de peso Welter.

Esa afición al boxeo se la ha transmitido al resto de su equipo, que incluso han ido a entrenar con él en alguna ocasión, como publicó Marron en su cuenta de Instagram.

En la foto se puede ver a Juan del Val, a Manuel Linares, a Jorge Ventosa, a Marron, a Motos, a Damián, a Juan o a Adrián Cervera: "Mañana de boxeo y disfrute con toda la tropa", publicó el sobrino del presentador.

El requenense también entrena, como su tío, Jose Luis Serrano Valero, haciendo calentamiento, saco, guantes, ring o realizando secuencias, entre otros ejercicios.

Cristina Pardo también se ha animado

A otro miembro del equipo al que Motos le ha transmitido la pasión por el boxeo es a Cristina Pardo. La presentadora de Más vale tarde practica habitualmente con el saco.

"Siempre había intentado hacer como muchos deportes, algunos me gustaban más que otros, pero nunca había encontrado un deporte que me apasionara, como es el caso. Y creo que cuando encuentras un deporte que te gusta de verdad, pues ya no te supone ningún esfuerzo", admitió la colaboradora de El Hormiguero.