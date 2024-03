Flo desvela en 'El Hormiguero' la mareante oferta que le hizo Telecinco y que rechazó por consejo de su madre

Florentino Fernández visitó este miércoles El Hormiguero para presentarle a Pablo Motos su nueva película, Kung Fu Panda 4, donde presta su voz al protagonista, Po.

Tras hablar del filme, Pablo Motos quiso que su invitado contara un detalle de su pasado que compartió con él en los tiempos de El club de la comedia.

"No me gusta hablar de mí", le dijo el cómico al presentador. "Yo estaba trabajando con Pepe Navarro en Telecinco. Llevaba seis meses en la tele, antes era vigilante jurado y ganaba lo justo para pasar el mes, trabajando mogollón de horas", recordó Fernández.

"Entonces, me dijeron en Telecinco: Mira, te vamos a hacer una oferta. ¿Tú cuánto ganas con Pepe Navarro? Lo voy a decir en pesetas, yo ganaba 380.000 pesetas al mes", explicó.

Y continuó contando que "un amigo me había dicho que cuando me preguntaran eso, yo tenía que decir tres veces más de lo que cobraba. Así que yo le dije un millón y medio, entonces me ofrecieron tres si me quedaba con ellos en Telecinco".

"Entonces, me vio ahí dudando y me dijo que no era por dinero. Empezó a subir a cuatro millones, cinco, seis, siete, ocho... ¡Llegó hasta nueve millones! A día de hoy, sería un contrato de 2 millones de euros al año", destacó el cómico.

Fernández señaló que "me aconsejó que me fuera a casa tranquilamente y lo hablara con la almohada. Ese directivo, que no voy a decir su nombre... Pero sabemos quién es. ¡No pasa nada! Estaba haciendo su trabajo. Él ahora lo niega, así, con ese acento que tiene del norte", afirmó Fernández, que a continuación dijo: "Verdad Mikel".

"Llegué a mi pueblo y le conté a mis padres que me habían hecho una oferta de trabajo y que me daban casi 100 millones de pesetas. A mi padre se le levantó el bigote al oír la cifra", recordó el madrileño.

Fernández quiso poner en contexto a los espectadores: "Mi padre es conductor de autobuses, o sea que su sueldo podría ser 30.000 euros al año. Para mi padre era difícil de entender."

"Me preguntó qué tenía que hacer y yo le dije que no lo había preguntado. Y me dijo: pues, pregúntalo primero, porque ¿Y si te encargan algo que no puedes hacer?", comentó el invitado de Motos.

Su madre, por su parte, le dijo: "Escúchame una cosa... ¿100 millones de pesetas? Eso es mucho dinero. Te lo voy a decir. El dinero está bien en la cantidad necesaria, pero en más cantidad es cáncer". Fernández confesó que "eso me marcó mucho".

"Así que el lunes fui donde el directivo y le dije que no iba a aceptar la oferta (Florentino Fernández se fue con Pepe Navarro a Antena 3 al programa La sonrisa del pelícano, que fue cancelado al poco tiempo) no voy a coger la oferta. Yo tenía 23 años", dijo el cómico.

El invitado de El Hormiguero quiso concluir diciendo: "Ahora tengo mi economía saneada y puedo elegir solo trabajar en lo que quiero. Si lo hubiera aceptado aquella oferta, ahora tendría que trabajar a todas horas para mantener ese ritmo de vida".