Carmen Machi asusta a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Me he hecho caca..."

Carmen Machi visitó este martes El Hormiguero para presentarle a Pablo Motos su nueva película, Tratamos demasiado bien a las mujeres, que se estrena en cines el 15 de marzo. La historia, ambientada en 1945, Machi da vida a una mujer que defiende su patria por encima de todos.

Nada más sentarse al lado del presentador, el valenciano comentó que "tú y yo tenemos un idilio, cuando nos vemos por la calle nos dan ataques de amor".

La actriz desveló un dato desconocido por los espectadores del programa de Antena 3: "El primer monólogo que hice en El Club de la comedia me lo hizo Pablo Motos".

Tras hablar sobre el argumento de la película, el presentador le pidió a su invitada que contara sus experiencias paranormales: "Vivía en un piso de Huertas donde había presencias", reconoció Machi.

"Notaba que por la noche me tocaban. Se lo conté a mi compañero de piso y me dijo que en mi habitación, en el pasado, habían matado a tres prostitutas", recordó la invitada.

Y añadió que "una noche me dieron en el hombro y les grité que me dejaran en paz. De repente, se cayeron algunas fotos que tenía colgadas y, desde entonces, no volvieron a molestarme".

El presentador, visiblemente afectado, le contestó: "Me acabo de hacer caca...". Machi le explicó al valenciano que "parece que si hay muertes violentas en un lugar, las presencias necesitan irse en paz".

"Es que doy por hecho que existen los espíritus, es más, tanto mi madre como yo vemos presencias, noto a gente que se ha ido", concluyó la intérprete.