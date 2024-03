La exmujer de Koldo García: "Tuvo problemas en una empresa porque se quedaba con el dinero. Que se pudra en la cárcel"

El nuevo caso de corrupción que ha salpicado directamente al PSOE y, particularmente, al exministro José Luis Ábalos ha generado un gran debate en nuestro país. El asesor de Ábalos, Koldo García, está siendo investigado por, presuntamente, el cobro de comisiones ilegales en la compra de unas mascarillas defectuosas.

Este miércoles, Vamos a ver ha mostrado la conversación que, en exclusiva, han podido mantener con la exmujer de Koldo. Un diálogo en el que ha comentado la personalidad del asesor y los problemas que ha tenido con respecto a la custodia de su hijo.

"Lo que ha pasado, a mí no me extraña nada. Por eso, por la ambición. Ambición, ambición, ambición. Que rompe el saco. Le gusta alardear, tener dinero, siempre ha sido así. Siempre le ha gustado lo mejor. En la familia de Koldo son todos iguales", ha señalado Inmaculada.

Acerca del hijo que tienen en común, ha apuntado: "No quiere hacerse cargo de su hijo. Ni lo ve, ni lo conoce, vamos. No quiere saber nada de él. Lo denuncié. Él se fue cuando su hijo tenía seis años. Ni se despidió de él. Ya no quiso saber nada más. ¿Qué no será capaz de hacer, si ha rechazado a su hijo?".

Por su parte, José Luis, hijo de Koldo, ha destacado: "Me fui criando sin padre. Mucha preocupación por mí no pone. Me molesta que él tenga millones y se mosquee para pagarnos 250 euros. Ábalos y Koldo son amigos de toda la vida. Ábalos es el que le ha guiado a donde está y, poco a poco, se ha subido".

Finalmente, Inmaculada ha añadido: "Trabajábamos en una empresa, Serramar, porque yo trabajé ahí. Yo supe que Koldo tuvo problemas con esta empresa porque también se quedaba con dinero. En esa época ya me dio todo el dinero que me debía, a tocateja, ahí ya estaba con Ábalos. A ver si lo paga. Que se pudra en la cárcel".