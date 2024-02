Así es la vida se ha desplazado a Córdoba, concretamente al barrio de Mariló, la íntima amiga de Isabel Pantoja. Y el programa de Telecinco ha podido con una persona cercana a la amistad de la tonadillera.

Y es que la mujer conoce la historia de la cercanía entre la cordobesa y la tonadillera: "Comenzó en los 80 a ser fan de ella y después se han conocido. Ha ido a todos los cumpleaños".

La amiga de Mariló ha detallado que la cordobesa ha estado junto a Isabel Pantoja en momentos complicados, como cuando estaba en prisión o cuando falleció la madre de la artista. "Me acuerdo el último cumpleaños al que fue, que había gente de Supervivientes", ha explicado.

En cuanto a la personalidad de Mariló, la entrevistada ha detallado: "Tiene don de gentes. Tiene un humor que a mí me encanta. El humor que tiene es que se está riendo de ti, pero de una forma en la que a ti te hace gracia".

No obstante, la amiga de la cordobesa ha expresado: "Espero que a raíz de lo de la Pantoja... no cambie. Ella no está casada ni tiene hijos ni pensamiento de casarse".

"Es muy amiga de sus amigas, y si puede te ayuda", ha descrito. Por ello, la testigo ha asegurado que, si la amistad no fluye, será por parte de la tonadillera: "Isabel Pantoja no tiene suerte [con la gente] porque es una raída".

La relación de Mariló con Pantoja cuando estaba en prisión

Cuando Isabel Pantoja estuvo en prisión, "Mariló llamaba a su hermano Agustín para preocuparse por cómo estaba ella". Pero, por otro lado, la amiga de Mariló ha negado que trabaje como médica: "Es gerente de una clínica". "Ella es muy discreta", ha descrito la mujer.

A raíz de la portada de Mariló e Isabel Pantoja que las muestra cogidas de la mano mientras pasean, la amiga de la cordobesa ha expresado: "Ahora que la amistad ya ha salido a la luz, seguramente estarán mucho más juntas".

"Isabel Pantoja ya se habrá dado cuenta de que tiene que salir y entrar, porque a su casa no va a ir nadie", ha dicho la amiga de Mariló. Así, ha insistido sobre la cercanía de tonadillera y la cordobesa: "Seguro que van a salir más, que se van a encontrar más, que van a comer o a cenar, o van a hacer otra vida".