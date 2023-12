El enganche de Pedro Sánchez y Susanna Griso en 'Espejo público': "No tergiverse usted mis palabras"

Pedro Sánchez ha acudido este jueves a Espejo Publico para conceder una entrevista a Susanna Griso con motivo del lanzamiento de su libro, Tierra firme. Pero también ha hablado de Alberto Núñez Feijóo y el PP, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y, por supuesto, de la amnistía. Sin embargo, ha habido un momento, hablando del estatuto de autonomía de las comunidades autónomas, en el que ambos han tenido un enganche.

"Me hace gracia que el PP trata de encontrar críticas a los discursos de la presidenta del Congreso hasta debajo de las piedras", ha argumentado el presidente del Gobierno. "¿No ha invocado el derecho a decidir Francina Armengol?", ha preguntado la presentadora.

"Pero vamos a ver, Susanna, creo que tenemos una cierta perspectiva de la democracia en nuestro país. Cuando se reforman los estatutos de autonomía en las comunidades autónomas, como ocurrió, por ejemplo, en Cataluña, ¿no se llamó a las urnas?", ha respondido él.

"Me está hablando de una consulta sobre un referéndum catalán", ha interrumpido la periodista. "No, no, no. Estoy hablando de la reforma de los estatutos de autonomía", ha reiterado el político.

"Por eso digo, porque eso es la 'vía Iceta', y no sé si es lo que usted está diciendo ahora mismo", ha continuado la periodista. "No, no, no, perdone. No tergiverse usted mis palabras", ha sentenciado el socialista.

"Yo le pregunto, no tergiverso. Le pregunto si está planteando la 'vía Iceta', ¿es una nueva consulta o un nuevo referéndum?", ha vuelto a preguntar Susanna Griso.

"Yo lo que estoy diciendo es bastante claro: el PP critica cuestiones que son de sentido común, de experiencia democrática durante estos últimos 45 años", ha sostenido Pedro Sánchez. "Cuando se han reformado estatutos de autonomía, por ejemplo, en Cataluña, se han aprobado por la ciudadanía".

"El problema es que el PP utlizó el agravio territorial, como lo está utilizando ahora mismo en Cataluña, para llevar ante el Tribunal Constitucional artículos del estatuto de Cataluña que han sido aprobados en otras comunidades gobernadas por el PP. Eso me parece una verdadera anomalía que tenemos que solventar", ha añadido.