Edurne confirma que deja 'Got Talent' tras 8 años como jurado para centrarse en la música: "Ha sido una decisión difícil"

Edurne era "la veterana" de Got Talent, como así la llamaba Santi Millán, pues llevaba siendo parte del jurado desde la primera edición, emitida en 2016. Sin embargo, la cantante acaba de anunciar que deja el programa.

Así lo confirma en Instagram, donde comunica esta importante noticia para ella, pues es dejar atrás 8 años "inolvidables". "La próxima temporada de Got Talent no estaré con el resto de mis compañeros disfrutando del talento y la magia", expresa.

"Ha sido una decisión difícil de tomar porque este programa ha sido para mí una de las cosas más especiales que he hecho en mi carrera", asegura la triunfita. "Allí he aprendido y he crecido como profesional y como persona. He llorado, he reído, he peleado, he bailado… Me siento tan agradecida con el programa, con la productora y con la cadena por haberme dado un hueco y cuidado como si fuesen mi familia".

"Gracias a todos mis compañeros del jurado y a Santi por haber hecho la experiencia aún más bonita. Me llevo un trocito de cada uno de ellos. Y a ti, querido Risto… No se me ocurre nadie mejor con quien haber compartido tantos momentos delante y detrás de la cámara. Os quiero", dedica la artista.

Además, Edurne confirma que va a centrarse en su carrera musical: "Ahora empiezo una nueva etapa centrada en mi nuevo disco. Siento que he dado todo lo que podía dar al programa y a la audiencia y que ahora necesito darle un espacio más especial a mi música".

"Llevaré siempre en el corazón a Got Talent. Y vosotros, los que tanto amáis ese programa, tendréis siempre mi pase de oro", concluye la cantante.

Rápidamente, ha recibido un aluvión de likes y comentarios de personas como su pareja, David de Gea, que le escribió "la mejor" y un emoji de corazón. También le ha hablado Risto Mejide haciendo referencia a su shippeo: "Risturne forever".

Por su parte, la cuenta oficial de Got Talent también ha comentado, utilizando títulos de sus canciones para elaborar el mensaje: "Nunca es demasiado tarde para decirte que estamos muy agradecidos por haber tenido a una jurado como tú. Ojalá vuelvas a nuestras vidas como un boomerang y que no haya nada que borre de tu mente los bonitos momentos que hemos vivido. Gracias".