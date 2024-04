La divertida intervención de una persona del público en 'La Resistencia': "Salgo en 'Elite' y soy virgen"

Antes de que arranque La Resistencia, que se graba en un teatro, Sergio Bezos lleva a cabo un monólogo con el que interactúa con el público. De ahí, siempre sale un elegido de entre los espectadores que acaba sentándose en una butaca especial convertida en parque de bolas infantil. En el caso de Alejandro, sin embargo, tan solo necesitó una breve intervención para formar parte de este grupo.

"Solo me ha dicho 'Hola, me llamo Alejandro y soy virgen'", explica, entre risas, el humorista a Broncano, antes de presentar al invitado de la noche. Con el mismo desparpajo, el joven se justifica por su inusual confesión. "Es que lo mejor es reconocerlo. Peor son estos tíos que van de que se han follado a cinco y no se les levanta", comenta, desatando el aplauso del público.

Lejos de quedarse ahí, Alejandro se muestra más que dispuesto a responder las preguntas incómodas del presentador: "¿Qué es lo más cerca que has estado de interacción con alguien? ¿Ha habido algún momento que haya pegado en el palo?". "Nunca", le responde el joven rápidamente, a la vez que pone una nueva revelación sobre la mesa que descoloca a Broncano: "Salgo en Élite de extra".

"Salgo en Élite, que es la serie más pornográfica del mundo, y soy virgen", añade entonces Alejandro. El presentador, por su parte, reafirma las palabras del joven -"En Élite ha follado hasta el de mantenimiento"-, y le propone que, aprovechando la visibilidad del programa, se presente públicamente para cautivar a posibles futuros candidatos.

Y es que, después de anunciar su perfil público de Instagram, @almmnez_, el joven no duda en aclarar con cierta dosis de humor si busca "carne o pescado". "Siempre me lío un poco con eso", reconoce, "pero me gustan los hombres. Salchichas, colas, berenjenas, por si había dudas", explica, generando las carcajadas del público.

Sin embargo, tras investigar en su perfil de redes sociales, el equipo del programa desmiente la presunta virginidad del invitado, debido a una sospechosa imagen destacada en la que aparecen dos chicos posando en actitud acaramelada. Aun así, Alejandro también tiene explicación para ello: "Es porque, aunque sea virgen, también soy muy calentorro".