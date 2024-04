¿Por qué la mayoría de cremalleras tienen impresas las letras YKK? Un divulgador revela el motivo que hay detrás

Hay detalles tan mundanos y habituales que apenas reparamos en ellos, precisamente por verlos tan frecuentemente. Sin embargo, mirando más de cerca, se pueden encontrar aspectos nuevos de algo tan común como una cremallera.

Así lo demuestra Píldoras Culturales, un divulgador que comparte en redes curiosidades de distintos ámbitos. Y uno de sus vídeos ha llamado especialmente la atención, pues ha desvelado un elemento en el que no mucha gente se había fijado.

"Me apuesto contigo una cena a que, si tienes cerca una cremallera de unos pantalones, un bolso, un abrigo, lleva impresas las letras YKK. ¿Qué, he acercado o no?", preguntó.

"Si la respuesta es sí, no es raro, ¡y es que el 70% de todas las cremalleras del mundo llevan estas siglas!", respondió, acto seguido. Entonces, este usuario contó que estas letras "corresponden a Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, que se traduciría como Yoshida Sociedad Limitada".

"Esta empresa japonesa fue fundada en 1934 por Tadao Yoshida, quien pensaba que los métodos de producción del momento eran una birria y decidió crear sus propias máquinas de cremalleras", contó Píldoras Culturales. "Además, hizo que su empresa se encargara de todos los aspectos de la fabricación: desde la fundición de su propio latón hasta la fabricación de sus propios contenedores de transporte".

Por ello, sus productos comenzaron a extenderse y estandarizarte y, tal y como comentó el creador de contenido, actualmente "fábricas en 72 países" y "produce unas 7 mil millones de cremalleras al año".

Por este motivo, la gran mayoría de cremalleras llevan inscrito "YKK", y muchos usuarios se lo hicieron ver en los comentarios. Aun así, otros tantos aseguraron que en las suyas no ponía eso y que, ahora, les debía la cena que se apostó.