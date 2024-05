La discusión de Laura Matamoros y Kiko Jiménez en el 'puente de la discordia' de 'Supervivientes': "Quiero quererte"

Kiko Jiménez y Laura Matamoros pasaron mucho tiempo siendo concursantes secretos en Playa Limbo, donde forjaron una bonita amistad que se vio corrompida al final de su estancia allí. Todo empeoró en la unificación, cuando ambos protagonizaron varias peleas.

Por eso mismo, Supervivientes les hizo enfrentarse al 'puente de la discordia', donde tendrían la discusión final para terminar en una reconciliación, o no. "Hay cosas que me hiciste o me insinuaste que para mí fueron un puñal por la espalda", se quejó Laura a su compañero.

"Un puñal es lo que he sentido contigo", le respondió Kiko. "Me echaste en cara dos gramos de arroz cuando la noche anterior me salté las normas y compartí contigo hamburguesa que gané", reveló el chico.

Ambos discutieron durante un rato y Laura Madrueño les tuvo que llamar la atención porque no respetaban el turno de palabra ni les hacían caso: "¡Estoy pidiendo silencio!". Pelearon incluso para hacer las paces.

"Yo te quiero muchísimo como un hermano, es una relación amor-odio", le dijo Laura. "A quien quiero, le tengo que querer bien. Yo quiero quererte, Laura", le respondió Kiko. Finalmente, ambos se fundieron en un abrazo e hicieron las paces, por ahora.