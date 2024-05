Susto en 'Supervivientes' con el pavoroso desmayo de una concursante: "¡Tomadle el pulso!"

Blanca Manchón, la campeona windsurfista de Supervivientes, sufrió un pavoroso desmayo en la playa, justo cuando salía del agua de pescar. La concursante cayó al suelo y se quedó inconsciente, dando un gran susto a sus compañeros que fueron rápidamente a socorrerla.

"¡Se ha desmayado!", advertía Gorka a todo el equipo. "¡Blanca, Blanca!", gritaba Laura Matamoros mientras intentaba coger a Blanca en brazos. "Tomadle el pulso", repetía Matamoros sin cesar, con miedo de que fuera más grave que un desmayo.

Unos minutos después, antes de que llegara el médico, Blanca abrió los ojos y comenzó a toser e intentar vomitar. "Fatiga", decía como podía la concursante.

El doctor llegó y pidió a los Supervivientes que pusieran a su compañera a la sombra. "Me pesa el cuerpo un montón", se quejó Blanca al médico casi dormida.

La concursante tranquilizó a todo el mundo tras ser atendida: "Me han puesto bolsas de suero y la tensión ha ido remontando poco a poco y una vez que he tenido la tensión controlada me han mandado para acá".

"No me acuerdo de nada, ha sido un susto más grande para ellos que para mí", aseguraba la mujer una vez que se encontraba bien. Carlos Sobera, por su parte, felicitó al equipo por su rápida actuación.