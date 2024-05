Arkano se salva de la nominación batiendo récords en 'Supervivientes': "¡Es el porcentaje más alto de la edición!"

Como cada semana, Supervivientes dio la oportunidad a uno de los cuatro nominados de salvarse gracias al voto de la audiencia antes de la gala, donde los espectadores conocerían al expulsado definitivo.

Miri, Arkano, Rubén Torres y Arantxa del Sol se enfrentaron a la ceremonia de salvación. "Tratar de convenceros de quedarme hoy sería venderos la moto", se defendió Arkano en el alegato previo. "Estoy en uno de mis momentos más felices", explicó Arantxa.

"¡Estoy superbién y me encantan las pruebas!", aseguró Torres. "Me quiero quedar por mi familia y la gente que me apoya", indicó, por su parte, Miri.

Laura Madrueño anunció que se habían batido récords en la edición: "El concursante que se salva lo hace con el porcentaje más alto de Supervivientes 2024".

Ese concursante fue Arkano. El rapero no dio crédito, ya que llevaba una dura semana pensando que no era querido por el público. "Estaba débil y me habéis dado mucho amor. ¡Voy a darlo todo a partir de ahora!".