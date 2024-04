Ana Herminia, pletórica tras su boda con Ángel Cristo, dispara contra Bárbara Rey y Sofía Cristo: "Ellas saben cómo son las cosas"

El pasado domingo Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia, se dieron el 'sí, quiero' desde Honduras. La novia del concursante de Supervivientes ha regresado pletórica tras su boda y en el aeropuerto ha expresado cómo se siente tras lo vivido y ha hablado de Bárbara Rey y Sofía Cristo.

"He vivido mi boda con toda la emoción del mundo y a nosotros nos da igual lo que digan y lo que hablen. Lo que me importa es lo que nosotros dos sentimos y ya está. Ángel es mi vida entera y él lo sabe. Nosotros sabemos lo que tenemos y eso es lo que nos importa", ha expresado ante las cámaras de Europa Press.

Bárbara Rey, aunque no estuvo presente en el enlace, ha asegurado que vio paralelismos con su boda con Ángel Cristo, incluso en el velo de la novia. "El vestido era una salida de baño mía y el velo del chino que me buscarían, le pegaron ahí mismo las flores y todo fue casualidad", ha aclarado Ana Herminia.

La pareja de Ángel Cristo Jr. ha reconocido que lo único que echó en falta en la boda fue a su familia. Además, ha asegurado que vio a su novio "fuerte" pero que en el programa le han hecho "muchísimo daño" y espera "que todo eso salga a la luz porque no es justo lo que le han hecho", añadiendo que "no se lo merece.".

Ana Herminia ha expresado que no va a hablar ni de Bárbara Rey ni de su hija. "Cuando yo decidí dar la entrevista y hablar era para que llegara ese perdón. Y si ella lo malinterpreta como que yo quiero ir por otro lado, pues está equivocada. Yo no soy así", ha comentado ante los medios.

Además, ha añadido que Rey es la madre de su marido, alguien que le dio "mucha cariño en su momento", y ha asegurado que no le gusta tener malos rollos". "Esto a mí no me gusta, este odio", ha expresado.

"Bárbara y Sofía saben muy bien lo que Ángel ha vivido y cómo son las cosas. Saben que Ángel desde hace mucho tiempo quería hablar y no había hablado", ha comentado, refiriéndose a las acusaciones que recibe de supuestamente manipular a su pareja. "Se cansó porque fueron mil cosas en un periodo de tiempo que casualmente me tocaron a mí, pues yo me quedo con lo que él dijo el día de los votos", ha añadido.

Ana Herminia no ha dudado en definir a Bárbara Rey como "una artistaza, elegante y guapa", pero ha reiterado que no quiere hablar de ella. "No tengo que decirle absolutamente nada porque a mí no me insulta quien quiere, sino quien puede. Ella es una estrella y Sofía una estrellita, pero jamás con malas intenciones. Yo no soy así. Y ellas lo saben", ha declarado.

Ha explicado que las que se pelearon con ella y la bloquearon fueron Bárbara Rey y Sofía Cristo, pero que ella simplemente busca "tener paz y tranquilidad".