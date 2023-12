De qué miembro de 'El Hormiguero' está enamorada la hormiga Petancas

Desde hace unos años, no solo aparecen Trancas y Barrancas en El Hormiguero, también participa en ocasiones Petancas, la hormiga más grande del programa.

Al igual que a Barrancas, Petancas es manejada por Juan Ibáñez y la característica más destacada de la hormiga es que, siempre que puede, hace alarde de su apetito.

Su última aparición fue el pasado martes, coincidiendo con la visita de Begoña Vargas y Pedro Alonso, los protagonistas de la serie Berlín (de Netflix), a los que les hicieron Trancas y Petancas sus preguntas más comprometidas.

Trancas y Barrancas consiguen las respuestas más comprometidas de Begoña Vargas y Pedro Alonso #VargasAlonsoEH pic.twitter.com/76dKnazeZ0 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 12, 2023

Pasión por Suko, el espía de 'El Hormiguero'

Pero Petancas también tiene su favorito en el equipo de El Hormiguero, y no es ni Pablo Motos, ni Marron, ni Keller, es Sergio González Suko, el espía tecnológico del programa de Antena 3, por el que tiene auténtica pasión y en alguna ocasión se le ha escapado que podría hasta estar enamorada del de Puertollano.

Cada vez que sale el colaborador, la hormiga se emociona: "Te soluciona los problemas, cuenta las cosas de una forma que flipas. Con él se me cae más la baba que con un bocata de morcilla", afirmó la hormiga el pasado martes en su intervención.

Tanto intervino aquel día de la emoción de estar con Suko y de lo que estaba informando que hasta Motos tuvo que pararla: "Calla un momento", le dijo el presentador.

⚠️ @sukomedy nos trae toda la información para que no te estafen comprando lotería #VargasAlonsoEH pic.twitter.com/wu9jP71cJB — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 12, 2023

"Es maravillosa. Petancas siempre ha sido mi hormiga favorita. Cuando empecé con la sección del espía tecnológico salía siempre Trancas, hasta que un día salió Petancas y me lió una gordísima, nunca mejor dicho...", afirma entre risas Suko.

Y recuerda que "no era capaz de seguir la sección porque me dio un ataque de risa". El colaborador admite que "cuando Petancas no sale, la echo de menos".

Esa gran química que hay es fruto de la buena relación entre Juan Ibáñez y el de Puertollano: "Lo admiro un montón y tengo una relación muy buena con él, hasta hemos compartido escenario juntos", señala Suko.