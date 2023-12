Pablo Motos desvela en 'El Hormiguero' su receta personal para hacer el chocolate perfecto

Lola Índigo fue la invitada de este miércoles en El Hormiguero, donde a cantante presentó GRX, su nuevo proyecto musical en el que homenajea sus raíces granadinas.

"Ha sido lo más personal que he hecho hasta ahora. Me junté en una casa de campo con muchos amigos, me fui de vacaciones realmente, pero acabé haciendo un disco", afirmó la artista.

Pero la conversación derivó en la comida y las habilidades culinarias de Pablo Motos y su invitada: "Yo me preparo mi pollo a la plancha, ensaladas, verduritas… pero nada elaborado", admitió Índigo.

"¿Tú qué tal cocinas?", le preguntó la artista al conductor del programa, que le contestó: "Lo que hago, me sale muy bien. Preparo muy pocos platos".

"Presumes mucho de lo bien que haces las palomitas...", destacó la hormiga Barrancas. "Porque sé poner el tiempo en cada microondas, que no es ninguna gilipollez", le contestó entre risas.

Entonces, mirando fijamente a Lola Índigo, el valenciano comentó: "¿Quieres que te diga la receta del chocolate?". Ella le contestó que "por favor".

Pablo Motos y Lola Índigo, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

"Es una receta que tiene, aproximadamente, 6 millones de calorías cada taza, pero está riquísimo. Tienes que tener un chocolate a la taza que sea bueno y, en vez de ponerle leche, pones nata montada", explicó Motos.

Que continuó desgranando su receta: "Lo vas removiendo y le ves un color, un olor… al calentarlo, antes de que suelte la primera burbuja, porque con cada una que sale pierde sabor, apaga el fuego".

"Lo haces rápidamente y le añades un toque de coñac porque le da un sabor final al chocolate muy bueno y aumenta la intensidad", concluyó el presentador.