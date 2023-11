Cristina, una de las gemelas Zapata de 'First Dates', le pide ayuda a sus compañeros para encontrar el amor

Tal es el porcentaje de éxito que tienen los solteros que acuden a First Dates en busca del amor, que hasta uno de los miembros del staff del programa se ha animado a hacerlo.

La camarera Cristina Zapata, la hermana gemela de Marisa, le pidió ayuda a sus compañeros para encontrar a su media naranja en el espacio de Cuatro.

"Creo que es un buen momento y me he decidido. Me gustaría encontrar a alguien y enamorarme, y que mejor lugar que este para hacerlo…", afirmó la extremeña.

Cristina Zapata, en 'First Dates'. MEDIASET

Carlos Sobera se quedó sin palabras al escucharla: "Te has quedado muerto", le dijo Marisa. No obstante, el presentador reaccionó rápido: "Te lo compro, vas a tener una cita tras otra hasta que encuentres el amor".

"Tiene que ser una persona a la que le guste el arte, el mundo de la cultura, que se cuide, que haga deporte, que sea empático. Quiero una relación seria, quiero a alguien para compartir mi vida, momentos…", explicó ella.

Cristina Zapata, en 'First Dates'. MEDIASET

Sobera exclamó: "Ya tengo trabajo". Pero antes de comenzar su búsqueda, Matías Roure le lanzó una advertencia a los posibles candidatos: "Voy a estar muy atento, como no se comporten… les hago un mojito en la cabeza", afirmó el argentino.