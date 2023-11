Yanira 'obliga' a su cita en 'First Dates' a cambiar su cena: "Pedir eso queda muy cutre"

"Soy muy líder y siempre me gusta llevar las cosas a mi terreno. Al final es un hándicap", afirmó Yanira en su presentación en First Dates este lunes.

Carlos Sobera quiso saber cómo se definía la toledana a sí misma: "Tengo un carácter fuerte, difícil de llevar. Soy empática y, en algunos aspectos, paciente, pero hay veces que la paciencia se me desborda".

"Soy vegana y busco a un chico que sería interesante que también lo fuera, y si no, que se convierta", explicó. La camarera le contó al presentador que había acudido al restaurante del amor de Cuatro en busca de un chico "que no tenga barriga y que se pueda ver la cola".

Su cita fue Steven: "En España no me ha ido muy bien en el amor porque entro en las discotecas a bailar con una chica y, en cuanto me doy vuelta, está besándose con otro".

El colombiano se sintió atraído desde el primer momento por Yanira: "Es muy linda, me gusta", confesó. "Le veo muy bien, él me convencería para entrar en una discoteca", admitió ella.

Steven y Yanira, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para cenar, y ahí surgió la primera discrepancia entre ambos. La toledana pidió quinoa, pero Steven prefirió tomar espaguetis, algo que no gustó a su pareja de la noche.

"Esa comida, para la primera cita, no te la recomiendo, luego queda supercutre. Eso no se hace, si hay segunda cita, ahí sí lo puedes pedir", aseguró Yanira.

Steven lo cambió por verduras a la plancha, pero señaló que "está bien que me corrija, pero tiene que dejar a la otra persona ser, ver cómo funciona. Habrá tenido malas experiencias con otros chicos que no sabrían comer pasta, pero yo sí sé hacerlo".

La velada continuó y ambos siguieron conociéndose un poco más mientras cenaban lo que había indicado la toledana, pero el detalle de los espaguetis no le gustó al colombiano.

"No tendría una segunda cita con Yanira porque he sentido que es muy dominante y no me gusta que me dominen", afirmó Steven. Ella, por su parte, tampoco quiso volver a quedar porque "le he visto muy pasivo".