Sergio en 'First Dates': "Quiero una chica que no desentone a mi lado, que sea guapa y esté buena"

Sergio afirmó que contaba con una larga tradición musical en su familia y se presentó en First Dates este miércoles con unas castañuelas en la mano, dispuesto a cantarle una jota alcarreña a quien quiera que fuera su cita.

"Formo parte de un grupo de folclore con el que recorro los pueblos de Guadalajara en sus fiestas patronales, la verdad es que sobre todo amenizamos la tarde a personas mayores", explicó a Carlos Sobera.

El presentador le preguntó: "¿Cómo te gustaría que fuera tu acompañante?". El guadalajareño le contestó: "Que esté de buen ver, que esté potable. Quiero una chica que no desentone a mi lado, que sea guapa y esté buena".

Su cita fue Tania Amor, una chica palentina que ya anunciaba en su presentación que su apellido hacía total honor a su persona: "Me considero una persona súper amorosa y súper cariñosa".

Su comentario hizo que Richard Pena, la voz en off del programa de Cuatro, bromeara con el suyo: "Mi apellido es Pena, búscame en Google, y la verdad es que algunos de mis chistes sí que hacen honor a mi apellido…".

Tania, además de ser todo amor, dejó claro que tenía una particular obsesión: "Los olores fuertes me encantan. Mis favoritos son el de los rotuladores Edding, pero solo los de color negro. También el de las colchonetas de piscina, ese olor a chino industrial me vuelve loca".

Como había prometido, Sergio dio la bienvenida a su pareja de la noche bailando una jota. "Me he quedado flipada con el recibimiento y además me encanta como huelen las castañuelas", comentó Tania,

Sergio, por su parte, quedó también muy contento con la primera impresión de su pareja de la noche: "Es muy guapa, tiene un cuerpazo y unos ojazos".

Ambos pasaron a la mesa para conocerse un poco mejor y el primer tema que trataron fue sus relaciones pasadas y sus metas futuras: "Ser madre es mi mayor deseo en la vida", admitió ella.

"Se me despertó ese sentimiento cuando nació mi hermanito pequeño y quiero formar una familia, tener tres hijos y cocinar croquetas para todos", confesó la palentina.

Esto les llevó al momento más tenso de la velada, cuando se preguntaron respectivamente la edad. "¿Cuántos años me echas?", preguntó Tania, a lo que Sergio respondió dudando: "Treinta y dos...".

La comensal exclamó: "Me has puesto cinco años encima, tengo veintisiete". Tras el traspié de Sergio, ambos intentaron reconducir la cita buscando puntos de afinidad.

Para terminar la velada se retiraron al reservado para tomar el postre y abrieron las famosas bolas con mensajes atrevidos. Esto les dio pie a dejar a un lado la timidez y lanzarse indirectas.

Al final, tanto Tania como Sergio no dudaron en tener una segunda cita: "Tenemos mucho de qué hablar, nos ha faltado tiempo para saber más el uno del otro", reconocieron ambos.