Lorenzo, en 'First Dates': "Me fijo mucho en los pies de las chicas, si se los cuidan, significa que ellas también lo hacen"

"Soy tan tímido que mi madre tuvo que colgar un mensaje en Facebook buscándome amigos. Por suerte contestó la madre del que ahora es mi mejor amigo, somos inseparables", afirmó Lorenzo en su presentación en First Dates este martes.

El italiano le contó a Carlos Sobera que llevaba ocho años en nuestro país: "Por suerte no he perdido mi acento y espero no hacerlo", reconoció el soltero.

El presentador le preguntó: "¿Qué es en lo primero que te fijas en una chica?". Lorenzo le contestó que "en el pelo, si lo lleva corto, largo el peinado…".

"También en los pies. Si una chica se los cuida, significa se cuida a ella misma", le explicó a unos sorprendidos Sobera y Matías Roure, el barman del programa.

Su cita fue María, una chica que también destacó su timidez por encima de todo: "Cuando me gusta un chico no digo nada, me quedo parada"; admitió.

María y Lorenzo, en 'First Dates'. MEDIASET

Al verse, ambos se gustaron, y pasaron a la mesa para cenar y conocerse más. La alicantina eligió los espaguetis, pero enseguida se dio cuenta de un detalle: "¿Cómo me como yo esto sin mancharme de tomate?", se preguntó.

Lorenzo le dijo entre risas que se los comiera tranquila, que no la iba a juzgar, pero que no se le iba a olvidar en mucho tiempo de su cara manchada de tomate.

El buen ambiente se instaló en la cita, y ambos de una agradable velada, hasta que al final, el italiano admitió que tendría una segunda cita con María porque "es una persona muy interesante".

Ella, por su parte, también deseó volver a quedar: "Me lo he pasado muy bien, tenemos muchas en común, la conversación ha sido muy fluida y me he sentido muy cómoda".