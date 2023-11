Otro miércoles más, Terelu Campos se ha abierto en cuerpo y alma a través de su blog en Lecturas. Pero, si la pasada semana aprovechó para dedicarle unas palabras a Jorge Javier Vázquez, ahora ha sido Pedro Piqueras al que se ha dirigido.

El presentador de 68 años, con 50 en la profesión, ha sido durante casi 18 años director de los informativos de Telecinco. Hasta ahora, pues recientemente se anunció que se jubilaba y sería sustituido por Carlos Franganillo, que hasta ahora ha estado en el telediario de La 1.

"La noticia no me ha pillado por sorpresa, porque ya lo sabía. Hace unas semanas tuve la oportunidad de coincidir con Pedro", asegura Campos en la revista. "Me dijo que iba a cumplir 69 años y quería disfrutar (...) Merecidísimo descanso para que disfrute de la vida".

La expresentadora de Sálvame describe a su amigo Pedro Piqueras como "una de las personas más honestas profesionalmente hablando". Además, destaca que solo tiene "palabras de gratitud" por el trato que tuvo con su madre, María Teresa Campos.

"Sé que Pedro ha sufrido los cambios en la programación de Telecinco. No olvidemos que, durante más de una década, ha sido líder en su franja horaria con el informativo", continua la actual colaboradora de Mañaneros.

"Por circunstancias, se cambian los programas o se los llevan a otras cadenas y Pedro sufre sus consecuencias en la audiencia. La marcha de Pasapalabra supuso para toda la cadena un roto y Pedro lo sufrió el primero y en primera persona", sostiene. "No es líder, pero nunca ha bajado la guardia y nunca ha dejado de ser honesto con la información".

Además, Terelu Campos asegura que, durante un encuentro reciente con él, después de saber que se iba a jubilar, le hizo una confesión muy llamativa con la que describe su marcha: "He luchado mucho por levantar los servicios informativos de esta cadena y siento una gran tristeza por irme, no por la puerta de atrás, pero no con el sabor de boca que me hubiera gustado".