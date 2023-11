Pedro Piqueras deja Telecinco y se jubila: "Franganillo, mi sustituto, es estupendo, más joven y está muy preparado"

Hace unos días se conocía que Pedro Piqueras, que dirige y presenta Informativos Telecinco desde hace 17 años, pondrá fin a esta larga trayectoria en Mediaset -y de su vida profesional- a finales de este año, según informó la corporación.

El director de Informativos Telecinco dará el relevo a Carlos Franganillo tras anunciar que se retirará de la pequeña pantalla "por decisión propia a finales de año, tal y como él mismo acordó con la compañía hace meses", según un comunicado de Mediaset. Franganillo era hasta ahora el presentador del Telediario 2 de La 1 y uno de los periodistas más reconocidos de RTVE, ente público en el que llevaba desde 2008, donde ingresó por oposición.

De esta jubilación tras 50 años en la profesión ha hablado el propio Piqueras en una entrevista a Pronto. En ella asegura que la decisión de retirarse la tomó "hace tiempo" y que lo habló con la empresa "en mayo". "En diciembre me marcharé. Además, Carlos Franganillo, mi sustituto, es un periodista estupendo, en cierto modo nos parecemos a la hora de tratar la información. Es más joven, tiene mucho futuro por delante y está muy preparado", asegura Piqueras, de 68 años.

Sobre su jubilación, reconoce: "Dejaré atrás muchas cosas por las que he peleado siempre, pero afrontaré otras que no he podido hacer por falta de tiempo, como ir a conciertos en el Auditorio, salir con los amigos, navegar o disfrutar de la familia".

Piqueras fue galardonado con 3 Antenas de Oro, por Espejo Público (1997) y por Informativos Telecinco (2009 y 2016), además de con un Premio Ondas en 2013. Además, recibió el Premio Iris Especial a toda una vida de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España, en 2015 e incluso reconocimientos internacionales como el Premio Eisenhower por la defensa de la libertad de prensa, Nueva York (2018).