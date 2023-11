Antonio David busca demandar a Rocío Carrasco: "Vulnera mis derechos como ciudadano"

Se avecina nueva guerra judicial. Al menos así lo sopesa Antonio David Flores, muy molesto con su exmujer, Rocío Carrasco, al considerar que el vídeo contra la violencia machista en el que aparece ella lo señala como maltratador.

Se trata de una campaña de la ciudad autónoma de Melilla que se llama 'Se acabó el silencio', dirigido por Fran Antón, en el que aparecen imágenes de varias situaciones de maltrato y que cuenta con muchos rostros famosos como los de Pepa Rous, Meliani Olivares o la propia Rocío Carrasco.

El exguardia civil ha reaccionado a este vídeo a través de su canal de YouTube: "Hay una persona que ha sido la abanderada de la violencia de género en televisión con un relato completamente falso, así lo dice la justicia, no es que lo diga yo", asegura el malagueño, con la imagen de su exmujer en el spot de fondo.

"Entiendo que la utilización de su imagen en este anuncio va persiguiendo la polémica, una polémica que se inició en marzo de 2021, cuando empezó el documental de Telecinco", sigue relatando Antonio David.

"Este spot, que me coloca como el rostro mediático de la violencia de género, aunque no judicialmente, vulnera mis derechos como ciudadano inocente, vuelve a ser un proyectil que me atraviesa el corazón", explica.

Por eso, tiene la intención de defenderse por la vía judicial. "Voy a consultar con mi abogado para ver si puedo actuar legalmente. Creo que la ley debería protegerme y, posiblemente, me permita emprender acciones legales", concluye.