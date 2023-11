Carlos Franganillo se despide de una forma muy emotiva de sus compañeros de RTVE: "Me habéis dado más de lo que podría soñar"

En Mediaset continúan haciendo cambios y su último fichaje ha sido el presentador de informativos Carlos Franganillo, que sustituirá a Pedro Piqueras tras anunciar su retirada "por decisión propia". En su despedida, el que ha estado al frente del Telediario 2 de TVE durante cinco años, ha dedicado unas emotivas palabras a sus compañeros de redacción.

"Estar en RTVE ha sido un auténtico privilegio y estar con vosotros un lujo", expresó Franganillo mientras el resto de sus compañeros lo escuchaban con atención. El periodista aseguró que "haber estado poniendo la cara" de todo el trabajo de la redacción es para él "un honor inmenso".

Carlos Franganillo recalcó que su marcha "no es por ninguna pega con RTVE", sino todo lo contrario. Aseguró que no tiene "nada que recriminarle" y que le ha dado, al igual que sus compañeros, "más de lo que podría soñar". "Me lo he pasado muy bien, he venido aquí como un niño a un parque de atracciones cada día", añadió el presentador.

"Aquí hay buenos compañeros, amigos y gente que voy a considerar siempre parte de la familia", concluyó emocionado Franganillo, rodeado por sus compañeros de la redacción.

Después de una larga trayectoria, de haber trabajado como corresponsal y como enviado especial en varios países y de haber estado al frente de los informativos, Carlos Franganillo ha logrado un gran prestigio en los últimos años. Después de su recorrido por TVE pasará a ocupar el puesto de Pedro Piqueras antes de fin de año.