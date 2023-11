Tras el final de Sálvame el pasado 23 de junio, muchos eran los que estaban expectantes de ver ¡Sálvese quien pueda!, que se estrenó el pasado 10 de noviembre en Netflix. Y entre ellos estaba Jorge Javier Vázquez, que la pasada semana utilizó su blog en Lecturas para dar su opinión sobre cómo vio a sus compañeros, palabras a las que ahora Terelu Campos ha reaccionado.

De Belén Esteban dijo que "el tiempo no le ha pasado por encima" y es "una máquina de televisión con patas" que camina "con la elegancia de un tractor de remolque"; Kiko Matamoros es "un gentleman de Madrid" que "rema sin descanso" para que el espectáculo siga; y Chelo García-Cortés ha pasado más desapercibida, "no está ni se la espera, pero aun sin estar, está".

Para él, María Patiño es "una persona ingenua y emocional" a la que "dan ganas de abrazarla a todas horas"; Lydia Lozano es "ideal para poner en marcha una trama"; Kiko Hernández es un volcán apagado, opinó, que no quiere ser esa persona "que nos deleitó con su maldad"; y Víctor Sandoval es "la gran sorpresa del reality".

Sobre estas palabras ha hablado en Lecturas ahora Terelu Campos, de la cual él dijo que ha sido la "estrella invitada" del programa, una "diva catódica gruñona que te asegura la diversión". Y parece que esta opinión ha gustado a la presentadora.

Según ha contado la hija de María Teresa Campos, al de Badalona le daba miedo que las leyera, pero ella considera que "ha hecho un retrato majestuoso de cada uno de los componentes de ¡Sálvese quien pueda!".

"Eso es el producto de no solo haber trabajado tantos años juntos, sino de haber tenido interés por saber cómo somos cada uno, en qué flaqueamos y ante qué nos hacemos fuertes", ha opinado Terelu. "Me ha llegado el rumor de que a algún compañero no le han gustado mucho sus palabras. Me llama la atención, porque si Jorge tiene algo es habernos dicho a la cara lo que piensa de nosotros y lo que significamos para él, personal y profesionalmente".

"La gente cree conocernos, y es verdad que conocen gran parte de nosotros. Pero solo el que trabaja con nosotros detrás y delante de las cámaras es consciente de lo que somos para lo bueno y no tan bueno", ha añadido y, después, ha pasado a deshacerse en halagos con sus compañeros de programa.