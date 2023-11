María Patiño, sobre una de sus compañeras de 'Sálvese quien pueda': "No me siento tan libre cuando la tengo al lado"

María Patiño es una de las ocho protagonistas de ¡Sálvese quien pueda!, el docurreality de Netflix que grabaron en Miami los excolaboradores más emblemáticos de Sálvame para pedir trabajo tras su cancelación en Telecinco.

A menos de una semana de su estreno el pasado 10 de noviembre, este reality se ha convertido en uno de los más vistos de la plataforma en nuestro país. Un éxito sin precedentes que ha supuesto un auténtico despertar profesional para la presentadora -"He renacido, ahora tengo ilusión"-, después de haber tocado fondo en los últimos meses.

Y es que, a pesar de que María Patiño es la única de sus compañeros que continúa en Mediaset, presentando Socialité durante los fines de semana, lo cierto es que su futuro laboral parece igualmente incierto. Y más, desde que se anunciara que la corporación ha puesto punto final a su relación con La Fábrica de la Tele, productora del programa. "Oficialmente, no sabemos nada", ha reconocido en una entrevista que ha concedido en exclusiva a la revista Lecturas.

Además, la periodista se ha sincerado sobre el gran varapalo que supuso el fin de Sálvame. "Pedí ayuda psicológica. Estaba decaída, no lloraba, sentía apatía", ha confesado María durante esta misma entrevista. "Me diagnosticaron adicción al trabajo. Las tardes se me hacían eternas, acostumbrada a una carga de curro brutal".

Y es que para ella, la televisión siempre ha sido su mayor refugio. "Tenía una fortaleza que no es sana. De no quejarme, de tapar. Se morían mis padres y yo iba a la tele y tiraba hacia delante". Sin embargo, en lo que parecía el punto más álgido de su carrera, no era suficiente. "He sufrido en exceso teniendo todo, eso me hacía sentir mal".

A pesar de lo positivo que ha extraído de su salto a Netflix, la periodista no ha dudado en hablar sin tapujos de sus altibajos dentro del reality."No he hecho el duelo por la muerte de mi madre. Lloré en el reality y no quiero ver esas imágenes", ha confesado María, sin temor a mostrar su fragilidad. "No siento vergüenza de mí: soy un poco infantil, ingenua y más llorona que Lydia Lozano".

Otra de las vivencias que han marcado su experiencia en ¡Sálvase quien pueda!, fueron los primeros síntomas que tuvo de la menopausia. "Sigo sintiendo lo mismo a nivel sexual, sentimental y físico, aunque lo paso mal con los sofocos", ha explicado.

Tal y como ya hizo Jorge Javier Vázquez en su blog, María ha reflexionado sobre la relación que mantiene con algunos de sus compañeros, incluyendo al presentador, el cual, a pesar de que quererla, habría sido en ocasiones "duro" con ella. Algo que sucedería a la inversa con su amiga Chelo. "Soy muy exigente con Chelo. Vi que le estaba haciendo daño y le dije que no volvería a ser así con ella". Por su parte, "a Terelu parece que nunca la contento, no me siento tan libre cuando la tengo al lado".

En esta misma entrevista, la periodista ha abordado su complicada relación con la alimentación, poniendo en valor la figura de Lady Di, quien, tras confesar que sufría bulimia, ayudó con su ejemplo a que se dejara de sentir como "un bicho raro". "Quererme a mí misma me ha costado toda una vida. No he llegado a la plenitud, pero siento serenidad".

Sin duda, un gran apoyo emocional en este proceso ha sido Ricardo Rodríguez, el empresario venezolano de quien la periodista está profundamente enamorada desde hace 16 años y con el que se casó en el año 2019. Por ello, sea cual sea su futuro profesional, al que ahora mira "ilusionada", tan solo se lo imagina a su lado. "Mi marido y yo lo hemos hablado: si tengo que irme a buscar la vida a otro lado, nos vamos juntos", ha concluido.