La cita de José Luis en 'First Dates' le abandona en mitad de la velada... pero él se queda cenando solo

Los solteros que acuden a First Dates no siempre encuentran el amor en el restaurante de Cuatro. Pero tampoco es habitual ver lo que pasó este martes en la cita entre Pilar y José Luis.

El malagueño le contó a Carlos Sobera que toda la vida le habían llamado Maradona, "desde el 82, cuando jugó el Mundial de España y fichó por el Barça"

"Yo también jugaba al fútbol en Marbella y como tenía el pelo como el argentino me empezaron a llamar así y aún lo hacen algunos", explicó el comercial jubilado.

José Luis, en 'First Dates'. MEDIASET

También destacó que ahora hace atletismo, que lleva corriendo desde el año 2010 y que está en un grupo "donde participamos en carreras populares, croos, trail, medios maratones y este año llevo dos maratones".

Respecto al amor, comentó que se divorció hace 18 años, que había tenido "alguna amiguita", y que le gustaría que su cita en First Dates fuese "una mujer deportista y, si practicara atletismo, sería genial porque podríamos salir juntos a correr".

Su pareja de la noche fue Pilar: "Llevo divorciada 12 o 13 años, he conocido gente, pero no ha llegado mi media naranja". Nada más ver a José Luis comentó que "no sé cómo es, pero cuando he entrado, me he quedado a cuadros".

Pilar y José Luis, en 'First Dates'. MEDIASET

Ya añadió: "No me ha gustado nada, ni físicamente, ni como iba vestido, ni nada". Aun así, ambos pasaron a la mesa para comenzar a cenar y conocerse más.

Pero antes de pedir la comida, Pilar le pidió a Cristina Zapata que le indicara donde estaba el baño. La camarera le acompañó al privado, donde la gaditana le dijo que a José Luis le veía "muy de pueblo" y que no le gustaba.

La comensal, finalmente, aceptó tomarse el primer plato con el comercial jubilado y, después, decidir qué hacer. Pero no fue mucho más allá y decidió sincerarse con José Luis.

Le dijo que no quería hacerle daño ni molestarle, pero que no era su tipo de hombre y que no se sentía cómoda en la cita. Él lo entendió y le dijo que estaban en las mismas condiciones.

Cristina y Pilar, en 'First Dates'. MEDIASET

Pero ella no se lo creyó del todo: "Puede que no le haya gustado, pero yo creo que ha sido por rabia", señaló mientras se levantaba y dirigía a la salida para despedirse de las camareras y de Matías Roure.

Entonces, la gemela Zapata le preguntó al soltero si también se quería ir o continuaba cenando, ya que "por supuesto, estás invitadísimo". José Luis se quedó y realizó una videollamada a sus amigos.

Al contarles lo sucedido, calificaron a Pilar como "rancia" por haberse marchado. Al terminar la comida, el malagueño se marchó de First Dates haciendo una petición para su próxima visita: "Buscadme una chica top", concluyó entre carcajadas.