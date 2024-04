La queja de Sheila sobre su cita en 'First Dates': "Tengo que ser fea para que me pongan con él"

El equipo de First Dates, en ocasiones, no suele acertar con la elección de las parejas que tendrán una cita en el programa de Cuatro, como le pasó este lunes a Sheila y Luis.

El primero en ser recibido por Carlos Sobera fue el gaditano, que le contó al presentador que llevaba desde los 13 años escribiendo canciones de rap y había estado en batallas de freestyle e improvisación.

También que había estado un año viviendo en Argentina de intercambio y que todavía no ha perdido el acento. Sobre el amor destacó que "solo he tenido una relación. Era abierta y se rompió hace un mes porque mi pareja se saltó una de las normas", explicó.

Luis y Sheila, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Sheila, una cajera de Getafe que admitió: "Para aguantarme, tela... no soy fácil de aguantar y que necesito a mi lado a un hombre con mucha paciencia".

"No he estudiado porque en mi casa no había mucho dinero y me tocó ponerme pronto a trabajar, pero también porque no me gustaba, he sido muy vaga", reconoció.

Al ver a Luis no pudo evitar sentirse decepcionada con la elección que había hecho el programa: "Tengo que ser fea para que me pongan con él. Yo no soy un bellezón, pero es que no me ha gustado".

Sheila y Luis, en 'First Dates'. MEDIASET

Pese a todo, aceptó cenar con Luis para conocerle un poco mejor y averiguar si, con lo que descubriera del gaditano en la cena, habría alguna posibilidad de tener un futuro juntos o no.

En la velada hablaron de sus estudios y trabajos, de su forma de ver las relaciones o los tatuajes que tenían, aunque la madrileña no le encontró sentido a los de Luis, una lata estrujada de una bebida y a placa de su número de habitación en la residencia de estudiantes.

Al final, Sheila reconoció que no tendría una segunda cita con Luis porque "no he sentido una conexión con él y no me ha llamado la atención físicamente". Él, por su parte, tampoco quiso volver a quedar: "Tenemos una manera diferente de ver el amor".