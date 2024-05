Agustín vuelve a 'First Dates' tras el fracaso de su anterior cita: "Me fui a vivir por ella a Viena y, al llegar, me dejó"

Agustín encontró el amor la primera vez que acudió a First Dates, pero su mala experiencia con la chica con la que tuvo la cita le hizo volver al restaurante del amor este miércoles.

"Estuvimos muy bien, quedamos, tuvimos una conexión y se fue a estudiar a Viena, y yo, loco de amor como soy, me fui con ella", le contó el comensal a Carlos Sobera.

"Le escribí una canción para pedirle como matrimonio y decirle: quédate conmigo, te vas a ir a Viena, pero quiero estar contigo. Y se la canté delante de todos sus amigos, y yo no sé cantar, soy nefasto", reconoció.

Agustín, en 'First Dates'. MEDIASET

Pero no salió bien la aventura: "Una vez llegué a Viena, me dejó, me dijo que tenía que aprender a estar solo y llevo tres años soltero, he aprendido a estar solo".

Su cita fue Cristina, que comentó en su presentación que "me lo tengo muy creído, soy una persona muy segura de mí misma". Nada más ver a Agustín comentó: "Es muy mono, me gusta su pelo, tiene unos ojos muy bonitos, pero no es alto".

Los dos pasaron a la mesa para ver si esa diferencia de altura era lo único que les separaba o había más cosas que podrían hacer que la cita triunfase o fracasase.

Agustín y Cristina, en 'First Dates'. MEDIASET

Ambos no dudaron en piropearse, haciendo muy visible la complicidad entre ellos, coincidiendo en su amor por los niños. Agustín le contó que era panadero, a lo que ella contestó: "Que me amase todo lo que quiera amasarme".

Al final, el barcelonés sí que quiso tener una segunda cita con la psicóloga, mientras que ella coincidió con él en sus deseos de volver a verse: "Me lo he pasado muy bien".