Una soltera de 'First Dates' enumera sus operaciones de estética: "Me he hecho los labios, rinoplastia, pecho, lipomarcación"

Sara volvió este jueves First Dates en busca del amor. Pese a que la primera vez que fue al restaurante de Cuatro pareció que lo había encontrado, al final no fue así.

"La primera cita que tuve resultó muy bien, tuvimos feelling, el chaval me cayó muy bien, pero luego le conocí más y hubo cosas y matices que a mí no me terminaban de gustar", afirmó la modelo y estudiante.

También quiso destacar que "me preocupo mucho por mi imagen, es algo que no me importa decirlo porque considero que el aspecto físico es importante de cara al exterior".

Sara y Carlos Sobera, en 'First Dates'. MEDIASET

"Aunque la opinión que los demás tengan de mí me da bastante igual, es algo por mí y porque me gusta sentirme bien conmigo misma. Me he hecho los labios, rinoplastia, pecho, la lipomarcación... un poquito de todo", explicó al soltera.

Su cita fue Daniel: "Soy una persona que le gusta cuidar su físico, su salud, sobre todo la mental", reconoció el comensal antes de conocer a Sara.

Nada más verle, la madrileña exclamó: "¡Ostras! Este chico no va nada conmigo porque no me gustan calvos". Él, por su parte, comentó que "es muy linda y hermosa".

Ambos pasaron a la mesa y lo primero que comentaron fue que Sara no aparentaba los 30 años que tenía: "Me parecía que tenías 25 o 27", le dijo Daniel. "Siempre me lo dicen", contestó ella.

Sara y Daniel, en 'First Dates'. MEDIASET

También hablaron de deporte: "Me gusta, pero voy por rachas, si no tengo entrenadora, me cuesta un poco más", apuntó la madrileña, algo que le gustó al colombiano, ya que él era personal trainer.

En un momento de la velada descubrieron los 'rascas del amor': "¿Cuáles son tus zonas erógenas? Esto es un poquito fuerte para una primera cita", reconoció Daniel.

Ella, pensativa, no supo bien que responder porque no sabía a qué se refería la pregunta: "Mira que sé un montón de palabras del diccionario...", admitió.

Sara y Daniel, en 'First Dates'. MEDIASET

Tras la explicación de Daniel, la soltera afirmó: "Pues la parte de abajo. Me tocas una pierna y... y el cuello también". Cuando le llegó el turno a Sara, le preguntó a su cita cuántas veces podía tener sexo en una noche.

"Con mi pareja, todas las que sean necesarias. Si toca amanecer, amanecemos. Lo que me gusta es disfrutarlo y hacer disfrutar a la otra persona", le contestó muy convencido.

Al final, el colombiano sí que quiso tener una segunda cita con Sara: "Me ha encantado su personalidad". Ella, por su parte, se mostró igual de feliz con la velada: "Me gustaría volver a verle porque me ha parecido una persona me ha transmitido mucho".