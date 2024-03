Así es la vida ha emitido un nuevo vídeo de presentación de Carmen Borrego ante su participación en Supervivientes 2024. En él, ha expresado el reto que supone para ella el reality, pero también ha comentado sus miedos respecto a Jorge Javier Vázquez como presentador.

La hermana de Terelu Campos ha asegurado que si consigue superar sus altas expectativas, estará "orgullosísima". "¿Voy a ser capaz de subirme a un helicóptero? No lo sé. ¿Voy a ser capaz de tirarme del helicóptero? Pues quizás con tal de salir del helicóptero, me tiro", ha expresado.

"Soy muy miedosa a los animales que se arrastran", ha manifestado, preocupada. "Espero que Supervivientes no me haga odiar algo tan bonito de mi tierra, como son los espetos", ha añadido la colaboradora de Telecinco.

Por otro lado, ha señalado: "Si yo soy capaz de divertirme en la primera gala, seré muy capaz de hacer las cosas. Si me hundo en la primera gala, se habrá acabado mi concurso".

Además, la concursante del reality de superviencia ha expresado: "Estoy un poco cansada de la etiqueta 'Campos', y me gustaría que la gente conociera a Carmen Borrego. Estoy superorgullosa de ser Campos, pero también Borrego".

Tras hablar de sus amuletos para el concurso y su pesar por la distancia que la separará de su marido, la colaboradora ha asegurado que le gustaría hablar con Ángel Cristo Jr. en el reality: "Creo que las cosas contadas en televisión suenan de una manera, pero luego hablando quizás me convence de cosas o le convenzo yo a él".

En cuanto a Jorge Javier, ha sido clara: "El problema que tengo con él es que la versión que más le gusta de Carmen es la cabreada, entonces sé que lo va a estar intentando constantemente".

"No me importa cabrearme y seguir el juego, pero temo que Jorge, en algún momento, me toque una fibra y que me hunda, y me cueste levantarme", ha lanzado la hermana de Terelu Campos.