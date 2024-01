C. Tangana está en plena promoción de Esta ambición desmedida, su documental de Movistar+, y el último programa al que ha acudido es a Lo de Évole, el programa de La Sexta que regresó este domingo. Y allí, el artista se abrió en cuerpo y alma y no tuvo reparos de mostrar su opinión o hablar de sus polémicas.

'El Madrileño' se pronunció sobre temas como la gira que protagoniza su documental, pero también sobre su pasado trabajando en una conocida cadena de comida rápida o su adicción a las drogas.

Pero Jordi Évole también le recordó una de sus actuaciones más sonadas en televisión: la de OT 2018. Y es que el intérprete de Tú me dejaste de querer actuó sobre el escenario del talent pero, tras cantar Un veneno, se marchó ipso facto, dejando a Roberto Leal con la palabra en la boca.

El presentador catalán le reconoció que, la primera vez que oyó hablar de él, fue tras ese momento en La 1 de RTVE, y C. Tangana aprovechó para ser sincero sobre lo que pasó aquel día. "Me habían pedido muchas veces que fuera, pero yo dije que hacía música y me iba, porque no estoy de acuerdo con lo que significa el programa", confesó.

"Ellos lo buscaron, porque yo les dije: 'Voy, hago la actuación y me voy'", explicó y, después, aseguró que el tema era bastante apropiado con el programa: "La canción habla del veneno que llevo dentro. Un programa como Operación Triunfo es una pequeña trampa para ese veneno. Para mí, la obra no era solo la canción, sino presentar esa canción con esa letra en OT, siendo yo en ese momento un rapero".

"Un programa que se llama Operación Triunfo, que no se llama 'Operación Cante' ni 'Operación Música', creo que va sobre el éxito, no sobre la música, el arte o el artista. Eso no quiere decir que David Bisbal sea un artista como la copa de un pino, pero el formato del programa... Y yo tenía la oportunidad como artista de decir algo sobre ese formato y eso es lo que yo quería", opinó el cantante.

Lo cierto es que estas palabras comenzaron a difundirse en el avance del programa, por lo que algunas personas ya las pudieron oír antes. Y uno de ellos fue Tinet Rubira, director de Gestmusic, productora de OT.

El empresario se pronunció en redes, aunque sin mencionar a C. Tangana: "Entiendo que la gente que no tiene foco o altavoz se añada a la crítica de OT, pero no concibo que artistas consagrados, con éxito, reputación y trayectoria, pierdan su tiempo con nosotros. Solo somos un programa de televisión. No jugamos tu liga".

Es posible que, con este tuit, el directivo también haga mención a Iván Ferreiro, exlíder del grupo Los Piratas, que dijo en una entrevista que el programa "juega con los sueños" de los concursantes, de los cuales, un "90 o 99% van a tener una vida miserable por culpa de lo que les prometen"..