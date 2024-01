Tinet Rubira sale en defensa de Cris Regatero, jurado de 'OT', por decir quiénes son sus concursantes favoritos

Cada año, OT se convierte en uno de los programas más vistos. Los concursantes consiguen ganarse el cariño de sus seguidores y estos hacen todo lo posible para apoyarles en cada momento, tanto en redes sociales como con sus votos. Sin embargo, el papel de los jueces es fundamental para que sigan o no en la Academia.

Por ello, que uno de los jueces del programa de sus propias opiniones sobre qué concursantes cree que podrían llegar a ganar la edición ha dejado sin palabras a muchos espectadores. Tanto que ha estallado una polémica en redes sobre si se está siendo, o no, objetivo. "Una jurado de OT diciendo quién cree/quién le gustaría que ganase 'OT'. Yo la verdad es que esto no lo veo muy normal que digamos...", compartida una usuaria

Todo comenzó a raíz de una serie de declaraciones de Cristina Regatero en una entrevista para Los40. En este, la jueza decía cuáles eran sus tres favoritos de la edición: "A día de hoy, me ha sorprendido mucho muchísimo y se le está poniendo cara de finalista a Ruslana, a Naiara probablemente también... Y aunque en la última gala ha pinchado un poco, ha hecho un concurso muy bueno Martin".

Unas palabras que ahora, Tinet Rubira, el director de Gestmusic, productora del talent show de Amazon Prime Vídeo, ha tenido que explicar a través de su cuenta de X, la red social conocida anteriormente como Twitter.

Unas palabras que sembraban el caos y que conseguían miles de críticas hacia la locutora de 'Los40': "Los miembros del jurado tienen criterio propio, por esto los hemos elegido. Pueden expresar su opinión sobre los concursantes de Operación Triunfo libremente. ¿Dónde está el problema? Y al final quien decide al ganador es el público con sus votos".

Aunque no todo el mundo parece aceptar las palabras del director. "Qué feo tan grande al resto de concursantes. 'Nuestros finalistas' si los podemos decir los espectadores, no quienes literalmente deciden quién se va y quién se queda. Esto me parece de un mal gusto y de una torpeza extraordinarios. Con el papel tan malo que Cris y Pablo están haciendo como jurados, ya podían al menos cortarse un poco y ser más profesionales", ha asegurado uno de sus seguidores.