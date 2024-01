Tras la marcha de Violeta, ya son solo diez los concursantes que quedan en OT 2023, por lo que el programa ya tiene en el horizonte la recta final. Muchas son las apuestas que se han sobre quién ganará o cuáles serán los finalistas, e incluso es normal que el jurado tenga también sus favoritos, como así lo ha revelado Cris Regatero.

La periodista musical y presentadora de Los40 ha concedido una entrevista a su propio medio donde ha sido de lo más sincera al dar su opinión sobre los triunfitos.

"¿Quién crees que va a ganar o quién te gustaría que gane?", le ha preguntado Karin Herrero, el presentador, a lo que ella ha contestado muy dudosa que "cada día cambia" y que le "es muy difícil" decir un nombre.

"Yo la semana pasada tenía otras apuestas", ha asegurado. "A día de hoy me ha sorprendido mucho y se le está poniendo cara de finalista a Ruslana. A Naiara probablemente también. Aunque la última gala ha pinchado un poco, creo que ha venido haciendo un concurso muy bueno también Martin, por ejemplo".

"He ido cambiando, porque luego Paul también me gusta mucho. Todos los que están ahora, ojo, ¿eh?", ha añadido, dejando claro que todos los concursantes tienen un gran potencial.

"Me van a matar, ya verás", ha dicho después al darse cuenta de que, quizá, se había mojado demasiado. Y lo cierto es que algunos usuarios han criticado que revelara este dato, pensando que podría afectar a sus nominaciones.

La periodista tampoco ha tenido reparos en hablar de su sueldo por cada gala, aunque no ha querido dar cifras, y, cuando el entrevistador le ha preguntado cuánto cobra, ella ha respondido, entre risas, que "menos que Chenoa".

"¿Qué es lo más caro que te puedes comprar con lo que cobras por una gala de OT?", ha vuelto a preguntarle Karin Herrero y le ha puesto ejemplos: una PS5 con juegos y auriculares buenos, unos 500 euros. "Me lo puedo comprar", ha respondido ella.

Después, el presentador le ha preguntado si podría pagar 1.000 euros de alquiler en Madrid. "No pago 1.000 euros por un alquiler, aunque ganase 15.000, ni de coña. Me parecería tirar el dinero e ir un poco apretada, pero me daría para un alquiler de 1.000 euros en Madrid", ha contestado. "Yo lo comparo más con bolsos de Loewe, (cada gala me da para) medio bolso".