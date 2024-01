Miki Núñez rompe a llorar al escuchar su canción 'Escriurem' en 'OT 2023': "Es un sueño hecho realidad"

El pasado 30 de noviembre, Miki Núñez regresaba a la Academia de Operación Triunfo, cinco años después de su paso por el talent, para hacer una visita a los actuales triunfitos. Allí, el que fuera representante de España en Eurovisión 2018, cantó un trocito de su tema Escriurem, acompañándose durante el estribillo de Chiara, a la guitarra, y del resto de concursantes, a los coros.

Una canción que compuso mano a mano con Nil Moliner y que el también presentador de TV3 considera una de las más especiales de su repertorio, pues la dedicó a sus compañeros en OT 2018, entre los que destacan Natalia Lacunza, Alba Reche y Marta Sango, entre otros.

Es por ello por lo que el catalán no ha podido evitar emocionarse al conocer que esa misma canción será interpretada el próximo lunes 22 de enero en el mismo programa que le vio nacer como artista, durante la gala 9 de OT 2023. "Me acabo de enterar... Es muy fuerte. He tirado para atrás para poderlo ver en el reparto de temas...", comenta el cantante de La venda, con lágrimas cubriéndole las mejillas.

Tal y como él mismo señala, Chiara y Martin harán un dueto de su tema Escriurem, eso sí, en la versión que, más adelante, editó junto a Izaro Andres. "Que cantan Escriurem, nuestra versión con Izaro en euskera y catalán. Chiara y 'mi yo' de 2023... Es muy fuerte", expresa, tratando de asimilar que "una canción que escribí para mi gente de Operación Triunfo la van a cantar ahí dentro".

Podría decirse que es una manera de cerrar el círculo con el talent de Prime Video o, en sus propias palabras, "es un sueño hecho realidad". "De verdad, no sabéis lo importante que es para mí esto", añade, visiblemente emocionado, mientras ve la primera toma de tonos con Manu Guix.

Del mismo modo que Izaro ha anunciado a los cuatro vientos la noticia a través de sus redes -"No me lo creo", escribió en su perfil de X (Twitter)-, el extriunfito ha querido hacerse eco también reflexionando en esta misma red social. "En días como estos, te das cuenta de la suerte que tienes de rodearte de gente como Nil Moliner. Gracias por hacer Escriurem conmigo", le agradecía al artista, quien le respondía con un cariñoso "iloviu yarma".