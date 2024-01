C. Tangana revela su experiencia trabajando en una conocida empresa de comida rápida: "Hasta las 12 pelándome de frío"

El cantante madrileño C. Tangana, ha concedido una entrevista en Lo de Évole en la que ha hablado sin tapujos sobre la compañía de bocatería de servicio rápido Pans and Company en la que habría trabajado anteriormente.

Según las declaraciones del cantante, la compañía le debería 600 euros por horas extras trabajadas. "Todo lo que podían ratearte si no se fichaba bien o si te cambiaban los fichajes, que era lo que me pasaba a mí", afirma el C.Tangana.

El caso habría incluso llegado a juicio, según el cantante. Estas declaraciones han hecho que el video del programa haya llegado a obtener más de 5.000 me gustas en TikTok en menos de dos horas.

"Lo que no me gustaba era que viniera la encargada y me dijese que hoy hacía el cierre y que me quedaba sacando papelitos hasta las doce de la noche pelándome de frío", contaba C.Tangana, quien además aseguraba ganar 325 euros por el trabajo realizado.

Trabajar en la compañía de bocatería era igual a "sufrir" para el cantante. Los usuarios han empatizado con C.Tangana y han dejado varios comentarios asegurando que esa situación es "el pan de cada día en España".