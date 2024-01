¿Cuándo y dónde se puede ver 'Esta ambición desmedida', el documental de C. Tangana?

Los documentales centrados en cantantes no son algo extraño en España. Raphael, Héroes del silencio, Miguel Bosé o más recientemente David Bisbal han hecho un repaso por sus trayectorias en los últimos años, y a todos ellos se sumó uno de los artistas más rompedores del panorama musical: en otoño de 2023, C. Tangana estrenó Está ambición desmedida, que profundiza en la vida de 'El Madrileño'. Artífice de éxitos como Ateo, Mala Mujer o Demasiadas Mujeres, el artista se ha convertido en una de las caras más visibles de la industria nacional.

Fue el propio cantante de Tú Me Dejaste de Querer a través de su productora Little Spain, con la que ya prepara su próximo proyecto sobre el guitarrista Yeray Cortés, quien supervisó todo el proyecto junto a Santos Bacana, Rogelio González y Cris Trena. Un documental que repasa la vida y obra de Antón Álvarez Alfaro, conocido por todos como C. Tangana, estos últimos años.

¿Dónde se puede ver el documental de C. Tangana?

Algunos ya han podido disfrutar de Esta ambición desmedida, y es que el documental de C. Tangana llegó el pasado 26 de octubre a los cines, aunque no fue un estreno habitual, puesto que solo estuvo disponible durante poco tiempo.

Los fanáticos de 'El Madrileño' que no pudieron verlo en el cine llevan meses esperando el momento en el que se una al catálogo de Movistar Plus+, plataforma de streaming que también ha producido las historias de Raphael, David Bisbal y Miguel Bosé.

Finalmente, ya se conoce la fecha en la que Esta ambición desmedida llegará a Movistar Plus+. Será el próximo 22 de enero en formato de miniserie de tres episodios. Tres actos en los que se relata todo el proceso de la gira Sin cantar ni afinar y que se estrenarán de manera semanal. Estarán disponibles para todos, independientemente del operador que tengas. Posteriormente, el 11 de febrero se estrenará, también en la plataforma, el largometraje nominado al Goya a mejor película documental.

¿De qué trata 'Esta ambición desmedida'?

Tras el éxito de su álbum El Madrileño, lanzado en 2021, C. Tangana enseña en Esta ambición desmedida cómo fue el proceso de creación de la gira Sin cantar ni afinar y la gran cantidad de retos que él y su equipo tuvieron que afrontar para no perder todo el dinero por el camino. Los problemas que surgieron pusieron en peligro en más de una ocasión la viabilidad del tour por España y Latinoamérica.

