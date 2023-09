C. Tangana da detalles sobre su próxima película en el Festival de San Sebastián: "Tengo la ambición de hacer cine"

C. Tangana aún no ha dirigido ninguna película pero ya ha conquistado el Festival de San Sebastián. El artista musical ha presentado en el certamen Esta ambición desmedida, una obra de duración épica dirigida a seis manos por Santos Bacana, Cristina Trenas y Rogelio González donde se despieza la gestación del ambicioso tour internacional con el que llevó las canciones de El madrileño a los escenarios, pero es posible que no sea su última visita al Zinemaldia como creador.

"Tengo la ambición de hacer cine", ha dejado claro Antón Álvarez Alfaro, quien no sabemos si firmará sus trabajos detrás de la cámara con ese nombre o la identidad C. Tangana, pero que no oculta su deseo de ponerse a dirigir, algo que también deja claro en varias intervenciones de Esta ambición desmedida. El documental se estrenará en cines el 26 de octubre antes de llegar a Movistar Plus+.

En la rueda de prensa del festival, animado por sus amigos, Pucho ha revelado los primeros detalles de la película en la que está trabajando. Será un documental sobre su "artista musical favorito del mundo mundial": el guitarrista flamenco Yerai Cortés, quien fue miembro del numeroso grupo de artistas que colaboraron en la gira Sin cantar ni afinar, retratada en Esta ambición desmedida.

"[La película] va sobre él, su forma de componer y quién es él como artista", ha declarado Tangana, con precaución. "Todavía no soy capaz de definirme como director. Voy a intentar hacer una película y cuando la termine ya veremos qué tal".

Una serie de C. Tangana

La película sobre Yerai Cortés no es el único proyecto audiovisual que ocupa el horizonte de Little Spain, la productora de Santos, María, Pucho, y Cristina. "Queremos hacer cosas más allá del documental", anticipó Santos Bacana en la rueda de prensa. "Tenemos guiones en marcha y un proyecto de una serie que está en desarrollo. Puede caerse en cualquier momento, pero de momento es bastante sólido".

Esta orientación hacia el terreno fílmico no significa que C. Tangana vaya a dejar de hacer música. "Voy a seguir sacando discos y haciendo música toda mi vida", ha asegurado. Aunque es probable que haya que esperar cierto tiempo para escuchar novedades en ese terreno. "Lo próximo que haga quiero que me apasione tanto como lo anterior. Ahora no necesito subirme a una rueda y estar sacando canciones todo el rato", ha explicado.

Lo que está claro es que comienza una nueva etapa para el artista. Esta ambición desmedida podría considerarse, según Santos, como "la tercera parte de un tríptico" que antes han formado el disco El madrileño (2021) y la gira Sin tocar ni afinar (2022). Una conclusión armada en 135 minutos durante los que C. Tangana se muestra vulnerable, ambicioso, creativo, ingenioso y sin restricciones, constantemente grabado por sus amigos.

"No sabía hasta qué punto me estaba abriendo porque estoy acostumbrado a estar con ellos y que haya cámaras por todos lados. Todo el rato estamos conviviendo con eso.", ha declarado. "A mí Sorrentino me dice que salte a la comba y lo hago, pero no le habría dejado que me grabase con Rocío [Aguirre, su pareja] en casa ni nada de lo que sale en el documental".

