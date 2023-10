Las películas de terror de Movistar Plus+ más populares para ver en Halloween

Poco antes de morir, el imperecedero Willem Friedkin le hizo una promesa a un crítico de cine. El director sabía que una nueva entrega de El exorcista estaba a punto de estrenarse, pero nunca, hasta entonces, había hablado de ello. Sin embargo, aquel día consideró que ya se había callado durante demasiado tiempo. “Si existe un mundo espiritual y se me permite regresar, tengo pensado poseer a David Gordon Green y hacer de su vida un auténtico infierno”, comentó. Gordon Green, por supuesto, era el director de El exorcista: Creyente, que llegó a principios de octubre a España.

Tanto en nuestro país como en el extranjero, esta secuela está muy lejos de ser una bendición para las salas. Si bien se ha mantenido como la opción favorita de los espectadores, la suya no deja de ser una victoria por incomparecencia de rival. Cuando abandone los cines, es de esperar que la engulla el olvido, como ocurrió con sus antecesoras excepto con la película original, disponible en Movistar Plus+ y convertida, desde la misma noche de su estreno, en un clásico del cine de terror.

No es el único título temible que alberga el catálogo de esta plataforma. Una vez señalada la presencia, en él, de la recomendación más evidente para las vísperas de Halloween, pasamos a indicarte las siete películas de Movistar Plus+ que te garantizarán un otoño terrorífico.

‘Häxan. La brujería a través de los tiempos’ (1922)

Empezamos contradiciéndonos, porque Häxan, en realidad, no es ni una película ni pertenece al género del terror. En su lugar, este documental sueco y mudo sintetiza, en menos de dos horas, la historia de la brujería desde la Edad Media a la contemporánea. Eso sí: olvídate del clásico formato de History Channel con un experto hablando a cámara e imágenes de archivo. Las recreaciones de Häxan de ese mundo siniestro y sobrenatural de aquelarres y pactos con el diablo son tan perturbadoras y sugerentes que pueden llevar a más de uno a pensar que el cine sonoro lo echó todo a perder.

‘¿Quién puede matar a un niño?’ (1976)

Nuestro país y el cine de terror no han tenido la más saludable de las relaciones, lo que no es óbice para que algunas de las joyas del género se hayan fabricado en España. El orquestral Chicho Ibáñez Serrador abandonó la televisión en sólo dos ocasiones, para dirigir La residencia (una película cientos de veces reivindicada por Tarantino) y ¿Quién puede matar a un niño?, un largometraje escalofriante del que es imposible desprenderse tras haberlo visto. Para sus espectadores, la pregunta que plantea la carátula sigue aún sin respuesta. O tal vez no.

‘Un hombre lobo americano en Londres’ (1981)

La película necesaria para recuperarse de ¿Quién puede matar a un niño? Pese a su asociación con el género del terror, es necesario recordar que su director, John Landis, es el autor de Granujas a todo ritmo y El príncipe de Zamunda, por lo que reírse será, más que una posibilidad, una obligación. Pocos directores han conseguido hallar el equilibrio entre la carcajada y el grito como Landis aquí: de confundir un pentagrama con la bandera de Texas a la máxima desolación mientras suena, de fondo, Blue moon de The Marcels.

‘Al final de la escalera’ (1980)

Su memoria se ha desvanecido con los años pero, en la década de los ochenta, esta película canadiense fue propició una vía alternativa en un género dominado por El exorcista. De título original intraducible (lo comparte, por motivos que es mejor no desvelar, con El intercambio de Clint Eastwood), esta historia de fantasmas y traumas soterrados es, en espíritu, uno de los antecedentes más claros de Ari Aster y lo que con el tiempo vendría a llamarse “terror elevado”. Con una única diferencia: esta película sí es muy buena.

‘Jeepers creepers’ (2001)

“Se necesita a un criminal para atrapar a otro”. Hemos escuchado esta frase en decenas de thrillers y, sin embargo, pocas veces nos hemos preguntado si es aplicable a otros terrenos. Por ejemplo: ¿Quién dirigiría mejor que un monstruo una película sobre monstruos? Sin pretender un análisis psicológico de lo que, en puridad, no deja de ser una resurrección de los monstruos de la Universal, adobada con un poco de slasher y humor negro, las obsesiones del implacable Creeper cobran un matiz estremecedor al conocer el pasado de su creador, Victor Salva.

‘It follows’ (2014)

Una angustiosa reflexión sobre la imposibilidad de no ser por siempre jóvenes y un aterrorizado vistazo hacia esa madurez que, lenta pero inevitablemente, se nos acerca en el horizonte. David Robert Mitchell emplea los recursos del género para elaborar una narración que se presta a todas las interpretaciones posibles (una advertencia sobre las enfermedades venéreas o una parábola del acoso escolar, entre otras) sin que tenga, en su descodificación, su único sentido. Como película de terror es, en una palabra, terrorífica y, en el fondo, es de eso de lo que se trata.

‘Lamb’ (2021)

Islandia es la responsable de una de las últimas piedras preciosas del Folk-horror, esa amalgama tenebrosa de entornos rurales, bosques impenetrables y viejos ritos paganos. Como adentrarse en Lamb sin desvelar algún elemento que debiera permanecer oculto es un deporte de riesgo, mejor reducirlo todo a esta pregunta: ¿Te dan miedo las ovejas? ¿Seguro?

