¿Cuál es la mejor película de terror de A24? De 'Under the Skin' a 'Háblame', el mejor cine indie de miedo

'El monstruo (The Monster)' (2016)

DISTRIBUIDA POR A24​



​Tras la dirección de 'Los extraños' y 'Mockingbird', y de manera previa al título de terror 'The Dark and the Wicked', Bertino contaba en el papel protagonista de esta película de criaturas horripilantes y relaciones maternofiliales complejas con Zoe Kazan, la nieta del cineasta célebre Eliad Kazan, quien se escondía del monstruo en el bosque junto a su hija en la ficción, Ella Ballentine ('Cautivos (The Captive)').